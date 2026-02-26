我是廣告 請繼續往下閱讀

針對近日高雄市議會探討2050都市發展，部分評論者基於財政審慎考量，擔憂高雄總人口微降可能使捷運聯開與大眾運輸導向發展（TOD）等基礎建設加重市府財務壓力。對此，國立中山大學財管系特聘教授蔡維哲表示，評估城市發展需具備動態視野。蔡維哲也特別點出日本熊本、美國德州泰勒市（Taylor）與德國德勒斯登（Dresden）三大國際案例，鼓勵高雄繼續堅持作對的事。蔡維哲強調，面對半導體產業的歷史性轉型，基礎建設的超前部署並非財政盲動，而是創造城市長遠價值的「先行資本」，日本熊本、美國泰勒市等全球科技重鎮同樣是基建走在產業之前，這才是高雄迎向兆元紅利的決勝關鍵。蔡維哲指出，若僅以「靜態人口數據」來評估城市基建，容易低估高科技產業群聚效應的「時間遞延性」。事實上，高雄的產業轉型已有堅實的數據支撐。台積電於楠梓投入逾新台幣1.5兆元建置先進製程晶圓廠，連同供應鏈預估可創造逾四萬五千個就業機會；此外，高雄2024年促參招商突破1,021億元居全台之冠，且2024年營利事業銷售總額更已成功突破6兆元大關，展現強勁的經濟底氣。「從財務分析的角度來看，」蔡維哲比喻，不能因為總人口這個『短期營收』微幅波動，就忽略了城市核心事業板塊正以雙位數成長。他進一步說明，雖然總人口微降，但楠梓、仁武、橋頭等地人口屢創新高，南漂趨勢逐步成型，且市府總債務餘額自2018年迄今亦呈現穩健下降，這顯示「產業升級、稅基擴大、財政改善」的正向循環正在發生。「全球成功承接半導體投資紅利的城市，無一不是在產業落地之初，就啟動了基礎建設的超前部署。」蔡維哲分析，以日本熊本為例，台積電進駐帶來龐大經濟效益，但也因初期部分交通配套未及時跟上，一度引發嚴重壅塞，這深刻提醒城市管理者：基建落後不是節省，而是對未來發展機會的龐大耗損。