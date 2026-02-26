大樂透第115000027期、威力彩第115000017期今（26）晚開獎，同步登場的大樂透春節加碼活動持續送出獎金，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬元大紅包與10萬元小紅包。台灣彩券於晚間22時公布派彩結果，本期（2月26日）大樂透1億元頭獎未開出，下期（27日）頭獎上看1.2億元；威力彩本期2億元頭獎同樣槓龜，已連4摃，下期（3月2日）頭獎保證2億元。
威力彩、大樂透皆開出貳獎！幸運兒誕生在新北、台中
儘管2月26日威力彩與大樂透頭獎皆未開出，但兩款彩券各開出1注貳獎，幸運得主分別出現在以下地點：
威力彩2月26日開出1注貳獎，獨得獎金762萬6170元，開出地點為新北市中和區圓通路114號1樓「圓通投注站」。
大樂透2月26日開出1注貳獎，獨得獎金318萬6926元，中獎彩券行位於臺中市梧棲區居仁街209巷1號1樓「龍億發彩券行」。
大樂透春節加碼結果出爐！2/26開出16組大紅包、29組小紅包
2月26日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出16組，總中獎注數為17注，其中15組為單注中獎，1組為2注均分；本期小紅包開出29組，總中獎注數為32注，其中26組為單注中獎，3組為2注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為377組，剩餘103組，累積開出小紅包組數為598組，剩餘202組，次期（2月27日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
🟡2月26日威力彩、大樂透、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區03、19、27、30、37、38，第二區02。
大樂透獎號：01、16、22、24、47、48，特別號07。
49樂合彩：01、16、22、24、47、48。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：04、10、12、13、17、22、28、46、48。
春節小紅包：29。
今彩539：03、06、09、31、39。
39樂合彩：03、06、09、31、39。
3星彩：0、5、2。
4星彩：7、5、4、5。
※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看
※派彩結果以台彩官網資料為主
大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行
資料來源：台彩官網
