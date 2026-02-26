我是廣告 請繼續往下閱讀

▲呂坤修視察主戰裝備與通信系統檢整狀況，要求落實戰備整備工作。（圖／記者莊全成翻攝）

228連假前夕，陸軍上將司令呂坤修今（26）日晚間，無預警前往北部地區視導換裝部隊訓練實況，除慰勉官兵連假期間堅守崗位、戮力戰備的辛勞外，也勗勉官兵務必認清當前敵情威脅，落實戰備整備與狀況演練，嚴密掌握周邊動態，持續保持高度警覺，確保國家安全無虞。呂坤修表示，「新訓練、新思維、新裝備、新科技」不應只是口號，而是必須具體落實於戰訓工作之中。面對敵情威脅日益嚴峻，部隊若停滯不前，將難以因應未來挑戰；唯有讓進步速度超越對手，才能建構堅實可靠的嚇阻戰力，憑藉自身實力守護國家安全。他進一步指出，國軍是守護國家與人民的重要屏障，官兵應熟稔各階段戰備整備作業，確實完成通信系統與主戰裝備檢整，確保部隊隨時具備接戰能力，使應變能量不中斷。針對新式武器裝備接裝訓練，亦要求單位周延規劃人員訓用、訓場整建及裝備維保等工作，並依任務節點落實管制執行，確保接裝任務如期如質完成。同時呂坤修也期勉官兵，無論平時或連續假期，戰備工作都不可有絲毫鬆懈，唯有持續精進訓練、強化戰力，才能在關鍵時刻發揮守護家園的核心力量。