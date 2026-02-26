我是廣告 請繼續往下閱讀

2027年世界盃男籃資格賽今日於新莊體育館上演精彩的「台韓大戰」，中華男籃最終以77-65力克韓國隊，寫下睽違9年的歷史性勝利。賽後，中華隊總教練圖齊（Gianluca Tucci）詳細解析了今日大膽啟用新人雷蒙恩（Samuel Manu）進入先發名單的考量，並指出「防守」是今晚擊敗宿敵的首要功臣。本場比賽最受矚目的戰術調度，莫過於讓23歲的雷蒙恩（Samuel Manu）擔綱先發。對此，圖齊教練直言：「我非常信任雷蒙恩（Samuel Manu），因為他的運動能力是他最好的天賦。當他專注時，他能打出非常好的表現。」圖齊進一步解釋，雷蒙恩今日在攻守兩端都完美執行了戰術意圖：「今天他在防守端非常專注，進攻策略上他從外線攻擊籃框，這正是我們4號位需要的。我知道雷蒙恩（Samuel Manu）還是一位年輕球員，但當他像今天這樣專注時，他能表現得非常好。」 雷蒙恩今日8投4中貢獻13分，其侵略性確實帶動了全隊士氣。談到擊敗強敵韓國隊的主因，圖齊教練將重點放在防守數據的巨大落差。他指出：「關於比賽，大家在比賽中都看到了，我們展現了驚人的防守。考慮到韓國隊在上一窗口期對陣中國隊時，場均能攻下85分，但今天他們只得到65分。」 這種壓迫感讓韓國隊完全無法發揮應有的進攻節奏。「這讓我們意識到我們在防守上的專注度、侵略性以及策略執行是多麼高效。」圖齊教練表示。除了防守，進攻端的提速也是關鍵：「另一方面，在進攻端，我們確實推快了比賽節奏，這讓我們能以最好的方式去打球。雖然我們在罰球或三分球上有過失誤，但這是贏球的方式：將侵略性放在首位，並且尊重我們的主場。」圖齊教練在記者會最後感性表示，這是一場屬於全台灣人的勝利：「我對球迷感到非常高興，因為全場觀眾都非常熱情，我要感謝每一位支持我們的台灣人。」 他同時認同隊長陳盈駿的看法，強調這是團隊的成果：「每一位踏上球場的球員都做出了最大貢獻，特別是在防守端，這是贏下這種高強度、高肢體對抗比賽的關鍵。」