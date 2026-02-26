我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬建豪在比賽結束後第一時間便透過個人社群媒體向粉絲報平安，他寫道：「讓大家擔心了，我沒事！兄弟們把這場贏下來了，下一場也請大家幫忙加油。」（圖／翻攝自馬建豪IG限時動態）

2027年世界盃男籃資格賽「台韓大戰」今（26）日於新莊體育館熱血開打，中華隊最終以77：65擊潰南韓，打破9年0勝魔咒。然而中華隊前鋒「小馬」馬建豪在第二節一次防守中不幸扭傷右腳踝，痛苦倒地後被擔架抬離現場，令全場球迷相當揪心。所幸馬建豪賽後隨即在社群平台發文報平安，並慶賀球隊奪下重要勝利，「讓大家擔心了，我沒事！兄弟們把這場贏下來了。」意外發生在比賽第二節剩餘3分01秒，馬建豪在一次防守回合中突然倒地，隨後緊緊摀住右腳踝，神情極度痛苦且無法自行起身。現場醫護人員隨即出動擔架將其抬出場接受治療。在馬建豪離場過程中，南韓隊頭號球星李賢重也特別上前關心傷勢，展現運動員風度。馬建豪此役僅出賽2分23秒，留下1次助攻紀錄便因傷退場。馬建豪在比賽結束後第一時間便透過個人社群媒體向粉絲報平安，他寫道：「讓大家擔心了，我沒事！兄弟們把這場贏下來了，下一場也請大家幫忙加油。」據了解，馬建豪在受傷後已第一時間離開球場返回台中，後續具體的傷情仍有待球團與醫療團隊進一步確認。馬建豪的傷退一度讓中華隊戰力吃緊，加上歸化中鋒高柏鎧（Brandon Gilbeck）早早陷入犯規麻煩，戰況一度膠著。然而中華隊展現強大韌性，林庭謙砍下全隊最高18分，首次先發的新星雷蒙恩也驚艷全場挹注13分，聯手陳盈駿、劉錚穩定軍心。中華隊贏下韓國後，與今日爆冷擊敗日本的中國戰績同樣1勝2敗，暫居分組第3。雙方3月1日將於菲律賓交手，屆時將直接決定誰能搶佔晉級複賽的絕對優勢。