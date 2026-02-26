我是廣告 請繼續往下閱讀

自2025年12月19日台北捷運發生隨機攻擊事件後，陸續傳出多起針對大眾運輸系統的恐嚇訊息。今（26）日晚間，台北車站再度出現網路恐嚇言論，北車聯防中心執行網路巡邏時，發現有不明人士在網路平台留言，揚言要在台北車站引爆爆裂物並自我了斷，相關攻擊性言論隨即引發警方高度警戒。晚間7時04分左右，高鐵台北站文字客服接獲民眾留言，內容提及「要在台北車站殺人」及「放炸彈」等字眼。轄區警方獲報後立即啟動應變機制，派遣大批警力及警消人員趕赴現場，並針對台北車站及周邊區域，包括地下街、捷運連通道、公共廁所與垃圾桶等處，展開全面清查。經初步地毯式搜索，未發現任何可疑爆裂物或危險物品，現場秩序維持正常。警方表示，雖然目前未發現具體危害情事，但由於留言內容明確指向台北車站，已將此案列為重大危安情資處理，並成立專案小組追查來源。警方目前正透過網路IP位址及相關數位跡證進行追查，將通知涉案人士到案說明，並依法究辦。警方也呼籲，切勿在網路散布危害公共安全的言論，以免觸法並造成社會恐慌。