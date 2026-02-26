我是廣告 請繼續往下閱讀

日前韓國總統李在明與加拿大總理卡尼1月相繼訪華，並在會晤習近平時提及「一個中國」等政治表述，引發對外交轉向的聯想，為化解國際疑慮並鞏固印太戰略，加拿大外交部長與國防部長於本月25日在渥太華，與韓國外交及國防部長舉行第二次「2+2」部長級會談，並於會後發表聯合聲明，重申對台灣海峽和平穩定的堅定支持，反對任何單方面改變現狀的企圖，外交部長林佳龍表示歡迎與肯定。這次會談是加韓兩國自2024年達成「全面戰略夥伴關係」行動計畫後的具體展現，雙方不僅針對台海議題達成高度共識，也強調必須依據《聯合國海洋法公約》，共同維護南海及上空的航行與飛越自由。外交部表示，加韓兩國在追求「自由開放的印太地區」目標步調一致，展現出加拿大在台海立場上的一貫性，並未因先前的元首訪華而有所動搖，回擊外界對於兩國對中國政策軟化的質疑。外交部長林佳龍認為，這在威權主義擴張、挑戰國際秩序的關鍵時刻，具有重要的戰略指標意義，台灣作為印太地區不可或缺的民主夥伴，將持續與加拿大、韓國等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。