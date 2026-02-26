我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 五位代表不同蘭花品種的模特兒走秀表演。（圖／南市府提供）

▲ 展場各式蘭花爭奇鬥豔，令人目不暇給。（圖／南市府提供）

國際蘭花產業重要展會「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」將於明（27）日正式登場，今（26）日晚間率先於農業部花卉創新園區舉辦「蘭韻之夜」開幕晚會，為展覽揭開序幕。總統賴清德表示，唯有持續投入研發創新、培育新品種並提升花卉健康度與持久性，才能讓臺灣蘭花在國際市場維持領先地位。「蘭韻之夜」開幕晚會計有農業部長陳駿季、臺南市長黃偉哲、農糧署署長姚士源、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、財團法人資訊工業策進會董事長黃仲銘、駐臺使節團代表、臺灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮，以及國際買家與中央地方各界代表等逾三百位來賓出席。這屆以「綻放臺灣」為主軸，呈現臺灣花卉產業結合科技創新與國際交流的發展成果。賴清德表示，臺灣國際蘭展與世界蘭展、東京蘭展並列全球三大蘭展，不僅呈現蘭花爭奇鬥艷的美景，更是串聯業者與國際買家的重要平台，對推動產業國際化具有關鍵意義。今年首度結合花卉科技展，展現臺灣將科技導入花卉培育與設計應用的成果。賴清德指出，升級後的「花卉產業創新園區」由農業部主責推動，並成立創新研發中心；行政院近期通過二期擴建計畫，未來園區規模將擴增並導入人工智慧與新興科技，強化產業聚落發展。此外，賴清德也針對對美關稅議題表示，政府已成功爭取蘭花及多項農產品輸美維持零關稅，並在談判過程中堅守國家整體利益、產業永續發展、糧食安全與國民健康等核心原則，全力保障農民權益與國人福祉。未來也將在維護國家主權與經濟安全的前提下，持續支持臺灣農業與蘭花產業穩健發展。市長黃偉哲表示，今年蘭展在外貿協會協助下吸引大量國際買主參與，約七成為新買家，展現拓展國際市場的動能。他強調，市場競爭終究回歸品質本質，「花若盛開，蝴蝶自來；蘭花盛開，買家就來。」唯有持續提升花卉健康度與栽培技術，才能穩固全球訂單與長期合作基礎。面對國際競爭與關稅變化，市府將與中央攜手，協助蘭農強化技術實力、拓展外銷通路，提升整體產業競爭力。這屆展覽結合科技藝術展演，透過水染蘭花裝置與3D影像呈現，更是展現臺南高科技城市與花卉產業融合的成果。這屆蘭展首次引入「雙展齊發」模式，將「臺灣國際蘭展」與「花卉科技展」結合，讓觀眾能從兩個面向深入了解臺灣花卉產業的過去、現在與未來。「臺灣國際蘭展」將展示超過1,000株優質蘭花，並導入品種註冊平台與數位影像資料庫，強化國際競爭力與公信力；「花卉科技展」則結合AI、3D投影與沉浸式互動體驗，讓觀展者不僅欣賞花卉，更能體驗與花卉互動的全新方式。2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展展期自2月27日至3月16日於臺南後壁農業部花卉創新園區展出。相關活動詳情，請至「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」官方網站查詢。