桃園又要有新夜市能逛了？近期在社群平台上瘋傳一份桃園市政府的公文，指稱在中原文創園區旁將設置全新的「中原文創夜市」，引發在地人討論。而消息也獲得桃園市政府證實，這個全新的「中原文創夜市」若順利的話最快將在9月開幕，占地約1647坪、預計將招攬168攤位，營運團隊也是去年辦過仁海宮的專業團隊。
桃園中壢又有新夜市申請中！落腳中原文創園區周邊
近期有民眾在社群平台貼出一份桃園市政府公文，主旨為「興仁國際開發有限公司申請設置本市中壢區中原文創夜市攤販集中區公告徵求意見案」，內容提到夜市基地面積約5444平方公尺，預計營業時間每週五、六及日下午4時30分至晚上12時30分。
貼文立刻引發桃園在地人關注，一票人相當期待，「去年仁海宮夜市盛況會複製嗎」、「中原文創園區停車場很大，應該很適合去」、「又有新的興仁夜市要崛起了嗎」。
但也有人擔憂，「那邊上下班夠塞了，再多一個夜市很可怕」、「普忠路已經很塞了，屆時增加夜市進出車輛，不敢想像後續交通問題」、「拚得過中原夜市嗎」。
據《自由時報》報導，桃市府經濟發展局市場科在近期證實，已收到申請設置「本市中壢區中原文創夜市攤販集中區」的案件，詳細的夜市規模如下：
夜市預計範圍： 西側以中原文創園區為界，北側為普忠路，南側為忠仁路。
基地面積： 約 5444 平方公尺（約 1647 坪）。
夜市攤位規模： 預計規劃約 168 個攤位。
營業天數： 每週五、週六、週日。
營業時間： 下午 4 時 30 分至晚上 12 時 30 分
開幕時間：審查流程約6個月，最順利預計9月可望開始營業。
經營團隊：興仁國際開發有限公司(興仁花園夜市團隊)
跟新夜市無隸屬關係！中原文創園區發聲明曝相對位置
而全新夜市有望在今年第三季開幕的消息，也讓中原文創園區被許多好奇民眾詢問相關資訊，對此，官方也在近期發布聲明，強調夜市申請用地為「商業用地」，是民間向市府申請，位置在園區外，雙方並無隸屬或合作關係。
資料來源：桃園市政府、中原文創園區
