美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普徵收的對等關稅無效，數十家公司衝上法院，加入其他數百家在判決出爐前就已提告的企業行列，要討回關稅。外媒指出，至少已經有1800家公司提起關稅退還訴訟，金額至少達1300億美元。
據《華爾街日報》報導，在川普祭出對等關稅政策的10個月以來，至少徵收了1300 億美元。自美國最高法院上週五推翻川普的多項關稅以來，數十家公司已湧向法院，加入了數百家在法院裁決前就已提起訴訟的公司行列。
迄今為止，已有至少1800家公司提起訴訟尋求退還關稅，且每天都有更多公司加入。大多數公司，包括好市多（Costco Wholesale）、固特異輪胎（Goodyear Tire & Rubber）和巴諾採購（Barnes & Noble Purchasing）等知名企業，都在最高法院裁決前就已提起訴訟。聯邦快遞（FedEx）等更多公司，則在法院裁決出爐後加入行列。
正在為進口商提起訴訟的聯邦訴訟律師塞利格曼（Matthew Seligman）直言，這會是石棉等級的訴訟規模；海關及邊境保衛局（CBP）官員在法庭文件中表示，截至去年12月10日，至少有30.1萬名進口商被徵收了最終被推翻的關稅。律師表示，這個總數可能包括許多企業，也包括一些直接為在海外購買的商品支付關稅的個人。相關案件將集中由紐約的國際貿易法院（CIT）處理。
不過，川普行政當局在關稅裁決後，對於將如何處理退款發出了矛盾的信號。在最終上訴到最高法院的其中一份文件中，政府律師曾向下級法院保證，如果關稅最終被判定違法，公司可以透過「包含利息的退款獲得補償」。
川普則批評大法官意見書中沒有明確指示，並坦言政府還沒有討論是否計畫發放退款，「我們最終將在法庭上糾纏往後五年」。
財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，行政當局將尋求低級法院的指導。「這不在我們掌控之中，因為案件已在法院，我們將遵循法院的命令」。這些公司的律師已在低級法院啟動該程序，向國際貿易法院和另一個上訴法院提出請求，要求法院發布命令，強制政府迅速退還所有支付的關稅。
去年12月，貿易法院在最高法院的挑戰進行期間暫停了所有關於關稅的訴訟。貿易法院在1月表示，將在最高法院做出最終裁決後，根據需要啟動其他程序。有律師樂觀評估，這可能只需要一年或兩年。悲觀的猜測則認為時間會長得多。
許多公司在是否必須向貿易法院提起訴訟以確保退款方面，得到了截然不同的指導。一些顧問告訴他們的客戶目前先按兵不動，在帳單最終確定前無需提起訴訟。與此同時，一些律師事務所正準備發起大量挑戰。
資深的貿易律師表示，國際貿易法院的訴訟有可能產生一個所有進口商都能使用的退款程序，而提起訴訟的公司只是在採取措施，以最大程度地增加更快成功的機會。Foley & Lardner 律師事務所合夥人、代表多家500強公司的胡西西安（Greg Husisian）表示，「國際貿易法院作為發回重審的一部分，有可能會建立某種受法院監督的程序，這全都是為了建立額外的機制，以潛在獲得更迅速的救濟」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
迄今為止，已有至少1800家公司提起訴訟尋求退還關稅，且每天都有更多公司加入。大多數公司，包括好市多（Costco Wholesale）、固特異輪胎（Goodyear Tire & Rubber）和巴諾採購（Barnes & Noble Purchasing）等知名企業，都在最高法院裁決前就已提起訴訟。聯邦快遞（FedEx）等更多公司，則在法院裁決出爐後加入行列。
正在為進口商提起訴訟的聯邦訴訟律師塞利格曼（Matthew Seligman）直言，這會是石棉等級的訴訟規模；海關及邊境保衛局（CBP）官員在法庭文件中表示，截至去年12月10日，至少有30.1萬名進口商被徵收了最終被推翻的關稅。律師表示，這個總數可能包括許多企業，也包括一些直接為在海外購買的商品支付關稅的個人。相關案件將集中由紐約的國際貿易法院（CIT）處理。
不過，川普行政當局在關稅裁決後，對於將如何處理退款發出了矛盾的信號。在最終上訴到最高法院的其中一份文件中，政府律師曾向下級法院保證，如果關稅最終被判定違法，公司可以透過「包含利息的退款獲得補償」。
川普則批評大法官意見書中沒有明確指示，並坦言政府還沒有討論是否計畫發放退款，「我們最終將在法庭上糾纏往後五年」。
財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，行政當局將尋求低級法院的指導。「這不在我們掌控之中，因為案件已在法院，我們將遵循法院的命令」。這些公司的律師已在低級法院啟動該程序，向國際貿易法院和另一個上訴法院提出請求，要求法院發布命令，強制政府迅速退還所有支付的關稅。
去年12月，貿易法院在最高法院的挑戰進行期間暫停了所有關於關稅的訴訟。貿易法院在1月表示，將在最高法院做出最終裁決後，根據需要啟動其他程序。有律師樂觀評估，這可能只需要一年或兩年。悲觀的猜測則認為時間會長得多。
許多公司在是否必須向貿易法院提起訴訟以確保退款方面，得到了截然不同的指導。一些顧問告訴他們的客戶目前先按兵不動，在帳單最終確定前無需提起訴訟。與此同時，一些律師事務所正準備發起大量挑戰。
資深的貿易律師表示，國際貿易法院的訴訟有可能產生一個所有進口商都能使用的退款程序，而提起訴訟的公司只是在採取措施，以最大程度地增加更快成功的機會。Foley & Lardner 律師事務所合夥人、代表多家500強公司的胡西西安（Greg Husisian）表示，「國際貿易法院作為發回重審的一部分，有可能會建立某種受法院監督的程序，這全都是為了建立額外的機制，以潛在獲得更迅速的救濟」。