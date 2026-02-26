我是廣告 請繼續往下閱讀

由高雄市政府與中央合作，國立陽明交通大學、國立清華大學兩校常駐，並結合38所南部大專院校校際合作的「國家重點領域校際研教園區」，今（26）日舉行進修中心一館進行啟用儀式。立法委員李柏毅指出，從高鐵下來國道十號，翠華路右邊清大、左邊陽明交大、後面台積電，「整個產業廊道、人才培育，高雄準備好了！」李柏毅回顧過去爭取園區建設歷程，2021年，台積電宣布進駐楠梓，為培育高科技人才，高雄市長陳其邁和清大、陽明交大洽談，李柏毅也協助推動並整合地方聲音，最終高市府在2024年1月順利和兩校簽訂MOU。為提前啟動相關工程，2024年成功爭取行政院同意動用第二預備金1.84億，讓園區先行動工；去年5月為對抗藍白刪凍預算，陳其邁拜託自己與國會同黨委員，在教文委員會協助解凍9.7億計畫經費，才順利讓園區在7月揭牌，也接上今年1月台積電F22廠正式量產的日程。李柏毅提到，鑑於陳其邁任期將屆，希望卸任前能盡速確保園區未來建設經費132.25億元到位，總統賴清德農曆年在高雄拜廟時，也提到陳其邁未來有所任務，李柏毅期許未來能和北上的陳其邁市長持續努力完成建設願景，但遺憾的是，今年度預算歷經在野杯葛後仍尚未通過，「自己和同黨同仁會在中央繼續努力」。李柏毅指出，目前園區內陽明交大、清大分別於去年9月及10月開始授課，預計2029年底有350名研教人員、2600名碩博士學員、1100名企業人員進駐園區。李柏毅表示，儘管中央總預算卡關多少影響工程現況，但目前園區整體工程期程不變。他也笑說，自己與其他民代的服務處就在校際研教園區旁，隨時準備好為高雄建設、為民眾的需求來服務，也會持續緊盯建設過程。國家重點領域校際研教園區工程總經費132.35億元，共10棟建物，包括6棟新建，以及舊左營國中活動中心、原蓮潭國際會館、原高雄市政府公務員人力發展中心、前衛生福利部南區兒童之家等4棟整建。