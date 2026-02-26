我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連一鮑魚前董座鍾文智判刑定讞後棄保潛逃，警方查出其報到簽名異常，疑有多名警官代簽包庇。北檢今約談涉案副所長及多名官警，釐清是否涉及偽造文書、貪瀆責任。（圖／翻攝畫面）

連一鮑魚負責人鍾文智遭重判30年5月，並以1億元交保，卻仍棄保潛逃。案件發生至今將近一年，檢調仍持續深入追查。調查發現，鍾文智過去定期向警局報到的紀錄，疑似出現偽造情形。除台北市信義分局福德街派出所前副所長李俊良涉嫌代為簽名外，另有員警疑似「放水」，未嚴格要求其在規定時間內報到。不過，由於早期簽到資料未完整留存，台北地檢署26日以證人身分約談時任所長楊昕曄說明案情，訊後請回。檢方指出，鍾文智自2010年起涉嫌非法炒作5檔台灣存託憑證（TDR），2014年遭偵辦並一度羈押禁見，其後成功交保。2024年10月，高院裁定免除科技監控；直到2025年3月12日，最高法院判處有期徒刑30年5月定讞，鍾文智卻於當天下午在親友協助下潛逃出境。專案小組進一步追查發現，鍾文智疑似透過司機兼帳房葉仲清與轄區員警維持關係。交保期間原本須每週3天到警局簽名報到，卻傳出由李俊良提供代簽服務；另南港派出所前副所長黃梓翔也涉嫌違規查詢民眾個資。李、黃及葉3人目前均遭收押禁見。此外，檢調還查出，鍾文智2018年首次交保時，法院原要求他每日晚間9時至10時報到，但他因頻繁應酬抱怨不便，疑有資深警員私下指示放寬報到時間，讓他得以在規定時段外補簽。由於當年簽到紀錄未完整保存，相關責任歸屬仍待進一步釐清。