AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報雖亮眼，但未能滿足投資人期待，美股26日開出平盤，標普500指數在平盤附近徘徊，道瓊工業指數上漲141點、漲幅0.4%，那斯達克指數下跌0.2%。
截至美東時間上午10時5分，道瓊工業指數上漲132.64點或0.27%，暫報49,614.79點；標普500指數下跌25.84點或0.37%，暫報6,920.29點；那斯達克指數下跌194.40點或0.84%，暫報22,957.67點；費城半導體指數下跌237.49點2.80%，暫報8,229.94點。
個股部分，輝達下跌3.67%，暫報188.44美元、台積電ADR下跌2.94%，暫報376.36美元、英特爾下跌3.6%，暫報45.19美元。
美國財經媒體CNBC報導，投資人正消化輝達（Nvidia）與Salesforce的財報結果。輝達股價最近下跌2%，儘管這家晶片巨頭公布的第4季度盈餘與營收均超出預期。另一方面，Salesforce在公布最新季度營收與獲利均超出預期後，股價上漲超過1%。然而，受到令人失望的2027財年營收預測影響，漲幅受到抑制。Salesforce一直是近期人工智慧（AI）顛覆恐懼心理下的最大受害者之一。
軟體與網路安全股今年的情緒依然脆弱，因為市場仍擔憂快速發展的AI產品能力可能會干擾現有軟體供應商的業務。摩根大通全球財富管理（J.P. Morgan Global Wealth Management）美國股票策略師約德（Abigail Yoder）表示，「現在看軟體業，其1到2年的盈餘修正為正值，所以這無關乎未來1到2年內軟體業盈餘會發生什麼事，而是關於賦予其特定估值的終端價值，我認為市場目前正就此進行爭論」。
