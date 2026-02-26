我是廣告 請繼續往下閱讀

前消防署長黃季敏涉收賄數千萬元震驚各界，檢調除查扣現金400萬元，更在其住處與辦公室搜出市價約3千萬元的黃金。案件歷經一、二審後上訴最高法院，最高院26日依收賄、洗錢、圖利等7罪，重判合併刑期55年8個月。北檢隨即啟動防逃機制，拘提到案發監執行。檢調先前查出，他涉嫌收受賄賂的金額高達上千萬元，並在其住家搜出大量現鈔，還有重達20公斤的17塊金磚、11塊金條，市價高達3000千萬元，也因此有「黃金署長」的稱號。案件歷經審理，一審判處黃季敏18年徒刑，二審改判16年；經上訴最高法院後，最高院26日依收賄、洗錢、圖利等7項罪名，合併判處55年8個月徒刑，刑度大幅提高。台北地檢署接獲最高檢察署通知後，隨即啟動防逃機制。檢察官於26日晚間依法簽發拘票，交由法務部調查局北部地區機動工作站調查官前往拘提黃季敏到案，後續將依規定辦理發監執行程序。