前菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的辯護律師考夫曼（Nicholas Kaufman）於當地時間2月26日在國際刑事法院（ICC）出庭，針對外界對杜特蒂的指控提出正式辯護，主張控方始終無法提出任何直接證據，證明所謂「共同計畫」的存在，因此杜特蒂不應被認定為間接共同正犯。考夫曼指出，依據國際刑事法院的相關法律標準，若要以「間接共同正犯」方式追究刑事責任，控方必須舉證當事人之間存在一套具體的犯罪共謀，且雙方確實達成合意。然而他強調，控方迄今無法指出任何一個時間點，能以直接證據說明杜特蒂與所謂共犯曾實際碰面、協議謀殺方案。「我可以直白地說，控方連兩名所謂共犯曾碰面商議這種荒謬計畫的直接證據都拿不出來，這樣的計畫根本稱不上是任何人之間的共識。」考夫曼在庭上直言。在攻擊行為的性質認定上，考夫曼也對控方的論據提出強烈質疑。他認為，控方並未能滿足「反人類罪謀殺罪」所要求的「大規模或有系統性」攻擊要件。他特別點出，控方在第一項罪名中僅列舉達沃市9起謀殺案件，根本達不到「大規模」的法律門檻，且迄今未提出任何法醫證據，例如萬人塚或打撈出的遺體，來佐證殺戮規模之說。考夫曼進一步表示，控方同樣未能建立杜特蒂與相關暴力事件之間的「因果關聯」。他強調，若要定罪成立，必須清楚釐清杜特蒂的哪一句話、哪一道命令，直接促使某人對78名受害者之一扣下扳機，但控方在起訴書所列的49起事件中，沒有任何一起能呈現這樣的因果脈絡。「我必須鄭重聲明，這起案件中根本不存在確鑿的直接證據，絕非控方沒有拼命嘗試，而是他們在訊問所謂合作證人時大量引導發問，仍舊找不到。」考夫曼說。截至發稿為止，考夫曼仍在繼續陳述辯護意見，主要針對控方關於杜特蒂擔任達沃市長及菲律賓總統期間涉及反人類罪謀殺的相關主張逐一反駁。