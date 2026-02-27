我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國一名女子懷疑丈夫背著自己與人交往，憤而聯合2名男同事，趁夜在疑似第三者的轎車底部安裝自製炸彈，企圖將對方置於死地。所幸裝置未完全引爆，僅造成車輛輕微受損，3名涉案嫌犯隨後全數落網。據泰國媒體The Thaiger報導，事發於去年12月24日清晨，女受害者報警表示，一個爆炸裝置從她的車底掉落路面後隨即引爆，發出巨響並噴出火花，情況相當驚險。警方接獲通報後，隨即派遣拆彈小組趕赴現場處理。現場勘查結果顯示，這是一個由4個玻璃瓶組成的自製簡易爆炸裝置，被固定在油箱附近，並透過遙控器遠端引爆，但最終只有其中1個瓶子成功爆炸，裝置整體未完全發揮威力，女受害者幸運毫髮無傷。警方經過深入追查，鎖定3名嫌犯，分別是38歲的卡薩瑪（Kasama）、34歲的宋吉（Somkid），以及34歲的提納瓦特（Thinnawat）。3人於2月25日分別在春武里府及羅勇府落網，警方同步在嫌犯住處查扣遙控器、作案車輛及其他20件相關證物。據卡薩瑪供稱，她發現丈夫有外遇，並認定女受害者就是第三者，因此決定展開報復。她先指示提納瓦特暗中在受害者車上安裝追蹤器，掌握行蹤後，再與宋吉一同上YouTube自學爆炸裝置製作方式，隨後租用車輛、懸掛偽造車牌，趁夜潛入受害者住所動手安裝炸彈。目前3人除面臨殺人未遂罪嫌外，還遭依製造危及他人生命財產安全之爆炸物及非法持有爆炸裝置等罪名追訴，案件仍在進一步調查中。