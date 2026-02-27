2026年台日棒球國際交流賽進入第三日賽程，昨日遭福岡軟銀鷹封鎖的中華隊，今（27）日晚間7時於臺北大巨蛋力圖振作，將要對上北海道日本火腿鬥士。人氣啦啦隊CT Amaze也將全員出動，包括短今、林襄等女神將為中華隊加油，與看台上的萬名觀眾共同迎接這場台日頂尖對決，球迷也有望見證万波中正、田宮裕涼等火腿球星的英姿。《NOWNEWS》也為讀者整理賽事資訊、轉播平台、兩隊球員名單、啦啦隊陣容供讀者參考。
2026年台日棒球國際交流賽26日賽事資訊
📍對戰組合： 經典賽中華隊 vs. 福岡軟銀鷹
📍比賽時間： 2026年2月26日 (四) 19:00
📍比賽地點： 臺北大巨蛋
📍戰略重點： 此戰為WBC前哨戰，由徐若熙代表軟銀鷹登板，檢驗中華隊打線對抗日職強投的能力。
2026年台日棒球國際交流賽轉播平台
📍台灣轉播： 緯來體育台、緯來精采台、緯來YouTube、7-ELEVEN
📍日本轉播： スポーツライブ＋、ホークスTV
2026年台日棒球國際交流賽球員名單
【中華隊陣容】
⚾總教練：曾豪駒
⚾教練團：高志綱、林岳平、王建民、彭政閔、高國輝、陳江和、張建銘、劉品辰、陳宗宏
⚾投手：古林睿煬、孫易磊、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、胡智爲、林凱威、林詩翔、陳冠宇、張奕、曾峻岳、鄭浩均
⚾捕手：林家正、吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏 內野手：鄭宗哲、李灝宇、張育成、林子偉、吳念庭、江坤宇、隆恩（Jonathon Long）
⚾外野手：陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德（Stuart Fairchild）
【北海道日本火腿鬥士陣容】
⚾ 投手 (16名)：矢澤宏太、玉井大翔、上原健太、杉浦稔大、金村尚真、宮西尚生、田中正義、河野竜生、細野晴希、淺利太門、索林勞、島本浩也、福谷浩司、畔柳亨丞、柳川大晟、山本拓實
⚾ 捕手 (5名)： 郡司裕也、清水優心、進藤勇也、吉田賢吾、田宮裕涼
⚾ 內野手 (7名)：上川畑大悟、野村佑希、卡斯楚、有薗直輝、水野達稀、山縣秀、奈良間大己
⚾ 外野手 (5名)：西川遙輝、五十幡亮汰、水谷瞬、万波中正、雷耶斯
2026年台日棒球國際交流賽CT AMAZE 啦啦隊應援班表
2/27賽程，北海道日本火腿鬥士 vs 經典賽中華隊
📍應援女孩：短今、衣宸、夏蕾、林襄、菲菲、沛沛、Jessy、安娜、卡洛琳、孟潔、卉妮、貝佳頤、侯芳、Yuki、芮絲、林浠、螢螢、李樂
📌場外活動
1. 合照見面會 (B2場外小舞台)
對象： CT AMAZE
資格： 官方商店消費 CT AMAZE 商品滿 $2500。
號碼牌： 13:00 於松菸三號倉庫發放 (限量60位)。
2. 扭蛋區開放
B2博物館區： 14:30 - 23:00
場內L2： 16:00 - 比賽結束
🌟台日交流賽賽後演唱會
演出嘉賓：滅火器
預計時長： 至少半小時 (依現場情況調整)。
2026年台日棒球國際交流賽全系列賽程
2/25 (三) 19:00： 軟銀鷹 vs. 中信兄弟 (賽後：超心動♡宣傳部 / Sandara Park)
2/26 (四) 19:00： 軟銀鷹 vs. 中華隊 (賽後：李聖傑)
2/27 (五) 15:00： 火腿鬥士 vs. 中華隊 (賽後：滅火器)
2/28 (六) 15:00： 火腿鬥士 vs. 味全龍 (賽後：JUN. K & Nichkhun / SHOWNU X HYUNGWON)
💡 溫馨提醒： 賽事當天進場時間為 16:00，請球迷朋友留意交通往返時間！
