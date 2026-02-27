我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的假釋程序有了最新進展，泰國懲教署副署長兼發言人育塔納正式對外說明相關時程，確認塔克辛最快將於2026年5月9日符合假釋申請資格，且由於剩餘刑期僅剩4個月，依規定不需配戴電子腳環。根據泰國最高法院刑事法庭的判決，塔克辛被判處1年有期徒刑，自2025年9月9日起開始執行。依照泰國假釋相關規定，受刑人須服滿刑期至少三分之二，也就是8個月，才具備申請假釋的資格。照此推算，塔克辛將於2026年3月9日服滿6個月，2026年5月9日服滿8個月，屆時即可正式提出假釋申請；若未獲假釋，則將於2026年9月9日刑滿出獄。育塔納強調，所有假釋審查程序均須依正常規定逐級進行，不存在任何特殊待遇。整個審批流程共分三個層級，首先由監獄層級委員會進行初步審查，成員涵蓋監獄長及來自假釋部門、行政機關、警察總署與禁毒委員會的外部代表；接著名單將在假釋日前1至2個月提交至懲教署層級委員會進行複審；最終再送交司法部大委員會，由常務次長及高層代表作出最終核准決定。在審查過程中，監獄方面也將與假釋部門合作，實地調查擔保人背景及假釋後的居住照護條件是否符合要求。育塔納表示，若塔克辛獲准假釋，必須嚴格遵守假釋相關規定，包括定期向假釋官報到。由於剩餘刑期僅4個月，屬短期受刑人，依規免除配戴電子腳環的義務，但若違反任何假釋條件，將立即被送回監獄服完剩餘刑期。值得注意的是，2026年5月9日恰逢週六政府假日，但育塔納表示監獄仍有責任保障受刑人的合法權益，當天將於早上7時至8時進行文件審核，完成後即可由家屬或擔保人將其接回指定住所執行假釋。待塔克辛服滿完整1年刑期後，才會正式取得監獄核發的刑滿釋放證明。