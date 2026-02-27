我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國2026年旅遊開局亮眼。根據泰國總理府副發言人艾琳公布的最新數據，今年1月1日至2月22日期間，累計入境外國旅客達594.74萬人次，為泰國創造約2931.19億泰銖的觀光收入，整體表現令政府相當滿意。從各客源市場來看，中國旅客以96.95萬人次穩居第一，大馬以57.33萬人次位居第二，俄羅斯、印度、南韓則分別以45.72萬、37.67萬及28.36萬人次緊追在後，構成泰國入境旅遊的五大主力來源。在剛結束的2月16日至22日這一週，共有87.96萬名外國旅客入境泰國，較前一週微幅減少2969人，降幅約0.34%，日均入境旅客約為12.56萬人次。其中大馬與俄羅斯旅客人數逆勢成長，分別較前一週大增33.02%與7.57%，主要受學生假期出遊潮帶動；大馬旅客更是時隔8週以來首度突破11萬人次，表現尤為突出。相較之下，南韓、印度與中國旅客人數則分別較前一週下滑18.19%、10.78%與0.68%。艾琳說明，中國旅客人數稍有回落，主因是國內春節長假接近尾聲，出遊熱度趨緩，但當週入境人數仍維持在20萬人次以上，整體表現依然強勁。該週入境旅客前五大來源依序為中國19.9萬人次、大馬11.15萬人次、俄羅斯6.04萬人次、印度4.29萬人次及韓國3.43萬人次。展望2月23日至3月1日這一週，艾琳預估外國旅客人數將維持平穩。官方持續推動多項促旅措施，包括針對中國市場的旅遊刺激方案、積極塑造「安心遊」（Trusted Thailand）的安全旅遊形象、簡化入境手續並取消TM6入境卡，以及鼓勵航空公司增開航班等，有望持續支撐旅遊動能。此外，隨著中國旅客出遊目的地逐漸從日本轉向南韓及東協國家，泰國有望在這波轉移趨勢中持續受益。