泰國清邁府老虎王國爆發大規模老虎死亡事件，72隻老虎相繼不治，震驚各界。經過泰國農業部畜牧廳實驗室完整檢測，終於確認死因為犬瘟熱病毒（Canine Distemper Virus）感染，並非外界擔憂的禽流感，目前也無任何人類感染案例。泰國農業部副部長阿明表示，畜牧廳的實驗室具備公認的公信力，呼籲民眾相信官方檢測結果。他強調，目前老虎死亡情況並未持續擴大，也沒有新增死亡案例，請民眾無須過度恐慌。衛生部長帕他那也說明，總理阿努廷已特別指示公衛部密切追蹤此案並關注民眾健康，經全面檢查後，目前確認無人類感染情形。畜牧廳廳長頌瑪川詳細還原了整個處理過程。當局接獲通報後立即派員赴現場勘查，發現部分老虎已死亡並冷凍保存，另有部分出現呼吸道感染症狀或明顯虛弱。現場人員隨即採集活體老虎樣本及飼料用雞骨架樣本送驗，初步結果顯示未檢出任何A型禽流感病毒遺傳物質。後續3至4天的深入檢測中，樣本裡發現了支原體（Mycoplasma）遺傳物質，同時也檢出犬瘟熱病毒。頌瑪川解釋，犬瘟熱雖可透過疫苗預防，但圈養老虎因飼養環境、健康管理及壓力等因素，病毒更容易在群體間擴散；野生動物往往到病情嚴重才出現明顯症狀，常常已錯過治療黃金期。這批死亡老虎的遺體已依規定深埋銷毀，挖深坑、拍照存證、噴灑消毒藥水並撒上石灰，確保不留隱患。在飼料安全方面，頌瑪川強調，喂食老虎的雞骨架樣本經檢測完全未發現禽流感病毒，後續連續至少3天的監測結果同樣全數陰性。他也指出，泰國養雞產業已建立符合國際標準的管理體系，把關相當嚴格。對於病情嚴重、治療無效且有死亡風險的老虎，則可視情況採取安樂死處置。泰國公衛部疾病管制署長蒙提安補充，疾管署已啟動四階段監測機制，針對所有與動物園有直接接觸的人員進行追蹤，初步評估無任何人員出現症狀。相關監測工作仍在持續進行，當局也已備妥流行病學調查方案、治療計畫及藥物醫療物資，隨時因應可能出現的突發狀況。