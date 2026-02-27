我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）日前罕見地在布魯塞爾公開接受國際媒體採訪，對外強硬表態，斥責詐騙集團是摧毀柬埔寨經濟與國際形象的毒瘤，強調打擊網路詐騙是政府當前最優先的施政要務，絕不手軟。洪馬內2月25日接受外媒專訪時表示，詐騙產業屬於地下黑色經濟，不僅侵蝕正當商業活動，更嚴重衝擊觀光業、投資環境，以及柬埔寨在國際社會的整體形象。「這就是為什麼我們必須徹底剷除這些活動。」他語氣堅定地說。針對外界批評政府縱容詐騙集團的指控，他予以強烈否認，並表示自今年初展開強力掃蕩以來，網路詐騙案件已減少將近一半。洪馬內坦承，詐騙活動確實在客觀上帶動了部分周邊商業行為與就業機會，但他堅決否認柬埔寨的經濟仰賴詐騙維生。「有人說柬埔寨的GDP靠的是詐騙園區，根本不是這樣，我們靠的是觀光業和製造業這些正當的經濟活動。」他說。柬埔寨近年來已淪為全球規模最大的詐騙犯罪溫床之一，不法集團透過網路對全球用戶行騙，手法涵蓋愛情詐騙、投資詐騙等，受害者遍及美國、台灣等多個國家。美國和平研究所2024年發布的報告估計，柬埔寨網路詐騙的年收益超過125億美元，相當於該國GDP的一半，數字之驚人引發國際社會強烈關切與施壓。面對外部壓力，洪馬內去年7月簽發全國統一清剿令，調動各級執法與武裝力量協同部署，全面掃蕩境內所有涉詐窩點。今年1月，當局更逮捕涉及電信詐騙與洗錢活動的太子集團創辦人陳志，並將其遣返中國，被視為這波掃蕩行動的重大斬獲。除了詐騙議題，洪馬內在這次採訪中也談及近期升溫的柬泰邊境緊張局勢。他表示，柬埔寨無意升級衝突，始終希望透過和平途徑化解爭端。泰國軍方日前指控柬軍向泰國巡邏隊發射榴彈並引發交火，但金邊方面否認這項指控。柬方表示，泰軍占領了邊境省份多處地區，要求對方撤軍；曼谷則堅稱，己方只是收復長期遭柬方佔據的領土，雙方說法至今仍存在明顯分歧。