我是廣告 請繼續往下閱讀

當全球目光都緊盯著美國關稅政策可能掀起的風暴，真正在背後默默改寫經濟規則的，卻是人工智慧（AI）與綠色產業這兩股力量。有學者指出，東協擁有龐大人口紅利與豐富資源，只要掌握正確策略，完全有實力在這波結構性轉型浪潮中脫穎而出。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）教授許和意博士，於2月26日的RSIS傑出學者公開講座上提出上述觀點。曾任東協加三總體經濟研究辦公室（AMRO）首席經濟師的他表示，外界普遍預期美國關稅政策將引爆全球衰退與通膨飆升，但實際結果卻大相逕庭。去年的經濟數據相當亮眼：東協整體經濟成長率達4.8%，中國成長約5%，多個股市也同步創下歷史新高，通膨則維持穩定。許和意認為，問題出在大家的注意力放錯了地方。「我們只顧著盯著那些吵鬧的干擾訊號，卻忽略了真正在驅動全球經濟的結構性力量，也就是AI投資和中國的綠色產業。」他說，美國關稅戰確實造成一定程度的擾動，但充其量只是階段性的「雜音」，並未從根本上撼動全球經濟體系的運作邏輯；AI與綠色產業才是真正能帶來長遠變革的核心力量，未來數十年將持續重塑生產模式並催生新的全球競爭優勢。面對快速變化的全球格局，許和意認為東協在戰略上其實擁有相當大的自主空間。以AI發展為例，東協並不需要跟美國或中國硬碰硬地競逐基礎模型的研發，而是可以站在兩國既有的技術基礎上，聚焦應用層面的深耕與創新。他以Grab為例說明，這家企業並未自行研發衛星定位系統，而是靈活運用現有技術，結合機車接送與小吃攤配送等在地需求，最終發展成市值數百億元的跨國企業。在綠色產業方面，許和意指出，中國雖已在多個領域取得領先地位，但東協國家同樣可以善用自身的天然資源優勢吸引外資進駐。以印尼為例，透過禁止原礦出口的政策，成功迫使外國企業直接在當地投資設廠，不僅帶動大量就業機會，也逐步建立起完整的產業生態鏈。許和意也強調，東協擁有超過6億8000萬人口，是全球不可忽視的龐大經濟體，區域整合將是東協提升國際談判籌碼的關鍵一步。「規模本身就是重要的談判資本，東協應該持續深化區域一體化，才能在與美國、中國和歐盟等大國打交道時，站上更有利的位置。」