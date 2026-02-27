2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）將於3月初在東京巨蛋開打，除了中華隊戰力備受關注，場邊啦啦隊名單同樣掀起話題，中華代表隊應援團由「本土女神」峮峮（吳函峮）領軍「CT AMAZE」正式成軍，集結中華職棒六隊36名頂尖成員，堪稱史上最大規模國家級應援陣容。另外同為WBC預賽C組勁敵的韓國隊，也派出隊長級別的啦啦隊女神LG雙子隊長車榮玹等4人，東京巨蛋正賽還沒開始，場邊大戰先開打。
與例行賽不同，CT AMAZE面對的是高張力、跨文化的國際舞台。成員必須記憶上百首應援曲，在長時間比賽中維持體能，同時具備臨場判斷與帶動數萬名觀眾的能力，被視為能與球員並肩作戰的「應援運動員」。《NOWNEWS今日新聞》也整理WBC台、韓40人應援團名單，依照球團分類列出每位成員的個人特色供讀者參考，讀者趕緊手刀收藏，以免錯過最完整啦啦隊名單。
🐘中信兄弟 Passion Sisters➡️峮峮、短今、妮可、夏蕾、衣宸、少鹽
峮峮：最具台灣國民知名度的傳奇元老應援女神，擅長用甜美笑容帶節奏炒熱全場。
衣宸：童顏外型搭配俐落舞感，被稱「鄰家系」卻有舞台反差魅力。
夏蕾：身材條件出色，舞蹈線條利落，是隊中視覺存在感很強的一員。
妮可：資歷深厚的副隊長等級人物，經典賽與12強都入選，屬穩定度代表。
短今：應援肢體張力很大、鏡頭感強，是拍攝應援鏡頭時的常客焦點。
少鹽：以可愛表情和搞笑互動聞名，帶動應援口號時非常有親和力。
🐲味全龍 Dragon Beauties➡️林襄、小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛
林襄：跨國人氣最高之一，兼具可愛外型與超強話題度，是中華代表隊應援團的另一個門面之一。
小映：在日本也有知名度的成員，招牌甜笑與活潑個性，是CT Amaze的看板之一。
菲菲：身材曲線與舞感兼具，被稱為「性感系」龍隊代表。
蘿拉：五官深邃、舞台辨識度高，動作幅度大，看起來很有氣勢。
璦昀：身高雖嬌小但舞台爆發力十足，過去就因龍隊主場應援累積不少人氣。
沛沛：風格偏可愛活潑，與隊友打鬧互動多，讓氛圍更放鬆開心。
🦁統一7-ELEVEn獅 Uni-Girls➡️侯芳、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七
侯芳：舞蹈基礎扎實，動作俐落乾淨，在團隊中常站C位帶領應援。
Maggie：身型高䠷、台風成熟，偏氣質路線的姐姐型成員。
Yuki：笑起來很有辨識度，常被形容為「陽光系」能量擔當。
一七：舞蹈節奏感突出，擅長快歌帶動，整體風格偏帥氣路線。
芮絲：外型甜美，應援時常與球迷熱情互動，是互動感強的成員之一。
瑟七：社群人氣高、舞台存在感強，是UniGirls近年竄起速度很快的新星。
🛡️富邦悍將 Fubon Angels➡️潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy
潔潔：臉蛋甜、表情管理很穩，鏡頭特寫時常被點名的門面成員。
丹丹：應援律動感十足，舞風俏皮外向，是「氣氛製造機」型啦啦隊。
安娜：擁有模特兒般比例，舞台站姿很「挺」，給人專業感強烈。
秀秀子：會吉他、變臉、魔術，多才多藝又會自娛娛人，是趣味表演中的絕對焦點。
卡洛琳：近年新秀代表，受訪時多次提到「為國家應援」是她的終極夢想，情感投入度很高。
Jessy：笑容燦爛、肢體柔軟，在團隊裡屬於舞蹈線條漂亮的視覺派成員。
🦍樂天桃猿 Rakuten Girls➡️孟潔、岱縈、卉妮、熊霓、貝佳頤、彭彭
貝佳頤：兼具「甜與辣」的舞台魅力，IG上也是高互動的熱門成員。
卉妮：舞風偏性感、有女人味，在慢歌與較成熟風格曲目很搶眼。
孟潔：多次入選CT Amaze，屬經典賽與12強常客級，活力充沛又能帶唱帶跳。
熊霓：表情多變、很會對鏡頭放電，是攝影愛好者常追的主角之一。
岱縈：身材比例佳，擅長乾淨利落的舞步，隊中「舞台完成度」很高。
彭彭：給人元氣、親切的印象，與球迷互動自然不做作，很有路人緣。
🦅台鋼雄鷹 Wing Stars➡️一粒、李樂、恬魚、妡0、林浠、螢螢
恬魚：氣質溫柔、笑起來療癒，是Wing Stars中偏文青感的一位。
李樂：舞蹈節奏感好、台風穩，自帶元氣感，常站在帶動應援的位置。
妡0：在12強、交流賽就被點名的人氣新星，舞台風格偏帥氣中帶點中性魅力。
一粒：以超有記憶點的可愛外型與活潑舞台聞名，是近年話題度飆升的「新一線」。
林浠：阿美與客家混血，從小熱愛舞蹈，被形容為隊中的「療癒系」女孩。
螢螢：舞台視覺明亮、肢體延展好，站在人群中很容易被注意到。
🇰🇷韓國應援團➡️車榮玹（LG雙子）、李今珠（KT巫師）、朴淡備（樂天巨人）、徐賢淑（斗山熊，待定）
韓國方面，今年名單出現明顯調整，憑藉「三振舞」爆紅的李珠珢日前透過IG親自回應，不會出席東京巨蛋3月6日賽事，讓名單產生變動。根據《NOWNEWS今日新聞》記者掌握消息，原先韓國國家代表隊啦啦隊本來有李珠珢，但由於經典賽期間李珠珢在台灣有安排工作與活動，因此無法配合，雖然經紀公司有在爭取中，但機會十分渺茫，最終名單以正式公布為主。
車榮玹：本次韓國代表的的領軍人物，就連帶應援的應援團長李侖承也來自LG雙子，是此次韓國應援團中唯一不變的名單。
李今珠：原先有機會來台發展，卻因故暫緩來台發展計劃，在KT巫師全團都是高顏值女神的情況下，仍舊能吸引不少粉絲與球迷目光。
朴淡備：接替今年打算休息一年，因此沒有與樂天巨人續約的同事崔洪邏，作為樂天巨人的副隊長，她是睦那京的得力左右手，時常以溫暖的笑容與從容自如的個性，穩定隊內軍心，同時為球迷加油打氣。
徐賢淑（斗山熊，待定）：韓國傳奇啦啦隊女神，跟安芝儇同為3代啦啦隊女神的領軍人物，斗山熊的王牌啦啦隊隊長，2025年10月加盟台啤永豐桃園雲豹「電豹女」，以強大爆發力與性感風格深獲球迷喜愛。
