228連假爽放3天，今年和平紀念日適逢星期六，因此今（27）日補假，蝦皮店到店、郵局、銀行營業異動一文看懂。蝦皮店到店正常營業，不過蝦皮客服中心連假期間暫停部分服務，訂單撥款、退貨退款延期至開工日，郵局、銀行也連休3天，下次服務為開工日（1日），全台僅有「臺北故宮郵局」正常開門，提供外幣兌換。
228連假蝦皮店到店有開嗎？有，但蝦皮購物部分服務暫停
蝦皮店到店228連假正常營業，不過提醒民眾，連假期間超商門市營業時間不一（例如學校或辦公大樓內的門市），為避免因門市關閉貨物被退回等，下單前請先確認門市營業時間，或是選擇其他運送方式。
蝦皮客服中心2月27日起至3月1日暫停部分服務，即時交談客服仍會正常提供諮詢。若您在此期間遇到問題，建議您可以先前往蝦皮幫助中心查詢，或使用「蝦事通」獲取即時協助
訂單撥款、退貨退款、部分商品審核、停權帳號、蝦皮實名認證複查延至開工日（2日）進行。
228連假郵局有開嗎？全台僅臺北故宮郵局有營業
中華郵政公司，2月27日至3月1日和平紀念日連假期間各地郵局暫停營業3天。全台僅有臺北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品及 代售商品販售服務。
228連續假期期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全臺郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全之郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。
228連假郵局可以寄件嗎？停止收攬、但仍照常投遞快捷郵件
另臺北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股，連假期間亦提供收寄國際快捷郵件服務。
因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯、蒙古、越南、泰國及阿根廷郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區之國際快捷郵件請於營業日再至各局交寄。
228連假期間銀行有開嗎？全台都沒開
根據金管會銀行局發布的「中華民國115年銀行業休假日期表」，全台銀行在2月27日依照規定補假，加上週休二日，下次銀行營業時間為3月1日（一），或是可使用網路銀行、ATM辦理。
