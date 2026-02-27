我是廣告 請繼續往下閱讀

228連假蝦皮店到店有開嗎？有，但蝦皮購物部分服務暫停

228連假郵局有開嗎？全台僅臺北故宮郵局有營業

▲228連假期間，全台郵局僅有台北故宮郵局營業，可兌換外幣。（圖／取自中華郵政FB）

228連假郵局可以寄件嗎？停止收攬、但仍照常投遞快捷郵件

228連假期間銀行有開嗎？全台都沒開

▲中華民國115年銀行業休假日期表。（圖／銀行局網站）

228連假爽放3天，今年和平紀念日適逢星期六，因此今（27）日補假，蝦皮店到店、郵局、銀行營業異動一文看懂。蝦皮店到店正常營業，郵局、銀行也連休3天，下次服務為開工日（1日），蝦皮店到店228連假正常營業，不過提醒民眾，，為避免因門市關閉貨物被退回等，下單前請先確認門市營業時間，或是選擇其他運送方式。。若您在此期間遇到問題，建議您可以先前往蝦皮幫助中心查詢，或使用「蝦事通」獲取即時協助訂單撥款、退貨退款、部分商品審核、停權帳號、蝦皮實名認證複查延至開工日（2日）進行。中華郵政公司，2月27日至3月1日和平紀念日連假期間各地郵局暫停營業3天。228連續假期期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯、蒙古、越南、泰國及阿根廷郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），根據金管會銀行局發布的「中華民國115年銀行業休假日期表」，全台銀行在2月27日依照規定補假，加上週休二日，下次銀行營業時間為3月1日（一），或是可使用網路銀行、ATM辦理。