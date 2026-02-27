我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管AI晶片龍頭輝達（Nvidia）財報亮眼，仍未消除市場對AI泡沫化的擔憂，它與軟體巨頭賽富時（Salesforce）的最新業績報告皆未能提振大盤，科技股整體走低，美股主要指數週四個別發展，除道瓊工業指數微漲以外，其他均以跌作收。綜合《CNBC》等外媒報導，財經分析機構Facet的首席投資長葛拉福（Tom Graff）認為，市場目前處於強烈的自證模式，而輝達的財報不足以完全證明自己，投資人並對它與OpenAI的交易感到擔憂，輝達可能正面臨股價被高估、遭市場質疑的雙重壓力，不排除導致其未來幾季的股價走勢不穩。另一方面，近期因AI顛覆性趨勢而備受負面影響的軟體公司賽富時，雖因最新季度業績超乎預期、股價上漲近4%，但它發布的2027財年營收預測卻令人失望。Main Street Research首席投資長達美特（James Demmert）直言，賽富時的獲利表現穩健，但其疲軟的業績指引，無助於平息軟體產業的低迷情緒，未來仍面臨嚴峻的挑戰，但也坦言近期軟體業的下跌「有些過頭」。26日收盤，道瓊工業指數微漲17.05點或0.034%，收49499.20點；標普500指數下跌37.27點或0.54%，收6908.86點；那斯達克指數挫273.70點或1.18%，收22878.38點；費城半導體指數則跌270.17點或3.19%，收在8197.26點。焦點個股方面，輝達股價收盤時下滑近5.5%，特斯拉（Tesla）及Google母公司Alphabet則分別跌2.1%和1.8%。