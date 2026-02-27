我是廣告 請繼續往下閱讀

一艘在美國佛州註冊的快艇，近日因為靠近古巴海域，與古巴邊防人員爆發衝突，經過槍戰駁火後，已知造成船上4人死亡、6人受傷，時值美國對古巴祭出石油禁運、2國關係緊張之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也表示將會展開調查。與此同時，俄羅斯則警告，此事的發生標誌著古巴局勢正在惡化。綜合《俄新社》等外媒報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）26日表示，古巴局勢正在持續升級，強調古巴的人道問題必須得到解決，任何人都不應該製造障礙。今年1月，美國川普（Donald Trump）政府發起軍事行動，推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權後，現在正持續收緊對委國長期盟友－古巴的壓制，川普並簽署了一項行政命令，授權美國對向古巴出售或供應石油的國家商品徵收進口關稅。分析指出，古巴原本就因為燃料短缺而停電，隨著美國對古巴的經濟封鎖持續加劇、扣押委內瑞拉的石油運輸等等，導致該國陷入嚴重燃料危機，長時間停電在當地幾乎變成家常便飯。古巴政府指控，美國正利用能源封鎖來扼殺這個加勒比海國家的經濟，古巴人的生活條件日益嚴苛，逐漸變得令人難以忍受。《BBC》引述美國官員透露，快艇案中，至少有1名被槍殺者和另1名傷者是美國公民，古巴聲稱該船隻「以恐怖襲擊為目的」進行滲透行動，強調是對方先開火，華府正在調查這起「極不尋常」的事件。原文連結：