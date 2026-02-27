我是廣告 請繼續往下閱讀

▲資深媒體人陳文茜（後）因病痛積極治療，暫時將愛犬忽忽（前）送往能照顧他的家庭。（圖／翻攝自文茜的世界週報臉書）

資深媒體人陳文茜近年來飽受病魔折磨，2024年確診黑色素癌四期後，抗癌之路走得相當艱辛。她原先接受免疫治療，卻因身體無法承受強烈副作用而數度中斷，近期更染上敗血症，必須裝置PICC（週邊置入中心靜脈導管），長時間住院觀察。面對遙遙無期的歸期，加上先前痛失罹癌愛犬「忽必烈」，身心俱疲的她26日在臉書發出長文，透露已將愛犬「忽忽」送養。字裡行間的無奈與不捨，惹哭大批粉絲。陳文茜以「愛要懂得釋手，它比佔有重要」為題吐露心聲。她表示，自己病了，已經失去過去能好好照顧毛小孩的能力。回憶起獨自在醫院對抗病魔的日子，她深知家中的毛孩們每天都在孤單寂寞中，癡癡等待媽媽回家，她感嘆這樣的日子卻已「遙遙無期，不知何月何日」。尤其在經歷愛犬忽必烈離世的巨大打擊後，更讓她體悟到生命與愛的真諦，決定學會放手，不再自私地執著於佔有。為了讓愛犬擁有更好的生活，陳文茜強忍悲傷，為毛孩「忽忽（忽冷忽熱）」找到了一個好人家。她欣慰地表示，忽忽到了新家後，不僅成為了新家庭裡孩子們的療癒天使，生命也因此有了不同的意義。她更打趣爆料，忽忽其實是個不折不扣的「吃王」，現在心中的最愛排序已經變成「吃、媽媽、坐車玩耍」，看著忽忽在新家開心祈禱感恩的逗趣影片，甚至讓病榻上的她當場笑翻。「忽忽，為了愛，我把你送到更好的地方。那裡的人，更懂得如何照顧你。」陳文茜承諾，等自己順利出院時，一定會把忽忽接回來度假。疾病雖然奪走了她的健康與陪伴毛孩的時間，卻讓她對愛有了更深層的理解。陳文茜寫下：「愛，不是佔有；而是讓你愛的對象，擁有更好的照顧。月光，已從空中溢出，忽忽，記得我永遠愛你。」讓許多粉絲看了一陣鼻酸，留言為她加油打氣，期盼她能早日戰勝病魔，出院與愛犬重聚。