我是廣告 請繼續往下閱讀

開戰前的最後機會？

川普的威脅

CIA的招攬

伊朗與美國當地時間26日，在瑞士日內瓦舉行的第3輪間接談判已結束，雖暫時未達成任何協議，但伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）、斡旋國阿曼的外長巴德爾（Badr al-Busaidi）都表示，此次談判取得良好進展，下週將在奧地利維也納舉行新一輪技術層面的會談。根據《路透社》報導，巴德爾在會後表示，美伊雙方將各自與領導人匯報談判進展，下週於維也納舉行核專家技術討論，樂觀看待阿拉格奇與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）等人的會晤。部分分析人士認為，這些最新的外交努力，不排除是川普決定開戰前的「最後機會」，訊號之一是即便巴德爾對美伊談判進度給予正面肯定，但沒有提供任何細節，也沒有明確表示雙方已經克服了達成協議的最大障礙。核武問題始終是圍繞美伊談判的重心，1位伊朗高級官員透露，若華府願將核問題和非核問題分開，2國就有望達成協議框架。然而，川普政府堅持，伊朗的彈道飛彈計畫、德黑蘭對地區武裝團體的支持等等，都必須納入談判範圍。華府方面認為，德黑蘭尋求製造核彈的能力，希望伊朗放棄所有鈾濃縮活動，伊朗則一直否認有擁核的想法，卻遲遲不願意做出關鍵讓步，比如永久放棄濃縮鈾、拆除核設施、將鈾庫存運至境外等等。川普上週曾放話，伊朗必須在10到15天內達成協議，否則將會發生「非常糟糕的事」。川普在本週的國情咨文中，也強調雖然他更傾向於外交解決，但絕不會允許德黑蘭獲得核武。美伊談判僵持之際，美國中央情報局（CIA）罕見於多個社交平台發布波斯語招募訊息，吸引伊朗人成為內線，為美國提供情報。招募訊息敦促持有「敏感情報」或「特殊技能」者聯繫CIA，避免使用工作電腦或手機，盡可能透過全新的、一次性設備，以安全可靠的方式聯繫。