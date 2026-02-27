我是廣告 請繼續往下閱讀

228連假首日變天「中部以北大雷雨轉濕冷」！吳德榮：雨區明擴大至南部

中部以北及東半部轉有局部陣雨，並且有較大雨勢，慎防劇烈降雨，中部以北及東北部氣溫也下降轉涼。

明天中部以北仍有明顯降雨，不過範圍逐漸擴大至南部，中部以北仍然偏涼

▲228連假首日變天，全台有雨，中部以北慎防劇烈降雨轉濕涼；南部地區明天雨勢最大。（圖/中央氣象署提供）

228連假天氣差「下週一鋒面再來」！下週末天氣轉乾待觀察

下週一下午起又有第二波鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫雨

不過到了下週六及週日天氣開始轉乾，目前各國模式期末模擬差異還很大，需再觀察其最新的調整。