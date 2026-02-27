今（27）日為228連假首日，氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雲系已抵達，伴隨降水回波，中部以北明顯降雨，慎防劇烈降雨，天氣型態轉為濕涼，不過冷空氣尚未到達，各地平地最低溫落在16度至18度；明天起雨區往南擴大，中部以北還是偏涼。
228連假首日變天「中部以北大雷雨轉濕冷」！吳德榮：雨區明擴大至南部
吳德榮表示，今天鋒面雲系已經抵達，中部以北及東半部轉有局部陣雨，並且有較大雨勢，慎防劇烈降雨，中部以北及東北部氣溫也下降轉涼。今日溫度北部16至23度、中部17至26度、南部18至30度、東部16至28度。
吳德榮提到，明天中部以北仍有明顯降雨，不過範圍逐漸擴大至南部，中部以北仍然偏涼；週日降雨區逐漸北移，上半天中部以北仍有局部降雨，下午起至下週一上半天降雨停歇，為短暫空檔，天氣才回開始回暖。
228連假天氣差「下週一鋒面再來」！下週末天氣轉乾待觀察
吳德榮說，下週一下午起又有第二波鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降；下週二降雨範圍擴大，各地皆有局部陣雨，偶有春雷及較大雨勢的機率，再轉涼；下週三鋒面南移至巴士海峽，天氣略好轉，氣溫略升，局部地區偶有少量降雨的機率。
吳德榮表示，下週四為短暫空檔，北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；週五東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降；不過到了下週六及週日天氣開始轉乾，目前各國模式期末模擬差異還很大，需再觀察其最新的調整。
資料來源：洩天機教室
