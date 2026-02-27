我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（26）日晚間宜蘭縣冬山鄉知名景點梅花湖附近驚傳死亡火警！一棟位於得安路巷內的磚造平房因不明原因突發猛烈火勢，熊熊烈焰伴隨濃煙直竄夜空，嚇壞周邊居民。年邁屋主雖及時逃出火場、無明顯外傷，但消防人員入內清理殘火時，卻在屋內發現一具焦屍，初步研判死者疑為與老翁同住的女兒，確切身分仍待DNA鑑識比對確認。宜蘭縣消防局於晚間9時28分接獲民眾報案，指稱得安路146巷一處平房起火，因鄰近觀光風景區，火光在夜色中格外顯眼，不少附近居民聽聞爆裂聲響後紛紛外出查看。消防局立即調派第二大隊，聯合廣興、羅東、冬山、馬賽等分隊及快速救援小組，出動多輛消防車與人員趕赴現場搶救。消防人員抵達時，該棟一層樓磚造平房已被燒得面目全非，火勢相當猛烈。現場指揮官於晚間9時40分回報，年邁男屋主已於第一時間自行脫困，意識清楚，身上無明顯外傷。隨後消防隊立即部署多條水線展開攻堅灌救，全力壓制火勢並防止延燒至周邊建物。在消防人員全力搶救下，火勢於晚間10時11分左右獲得控制。待溫度下降後，消防與救援人員入內進行殘火處理與搜索，卻在屋內斷垣殘壁間發現一具嚴重碳化、已難以辨識特徵的遺體。初步了解，老翁平時與女兒同住，火警發生後女兒下落不明，警方因此研判焦屍極可能為其女兒。不過，由於遺體受火勢影響嚴重，仍須交由檢警與鑑識單位進一步採證與DNA比對，才能確認身分。至於起火點、起火原因及詳細燃燒面積，已由消防局火災調查科進場鑑識調查，相關案情仍待進一步釐清。