美國知名影音串流平台巨頭「網飛」（Netflix），當地時間週四宣布，放棄收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）的計畫，拒絕像派拉蒙（Paramount SkyDance）那樣提高收購價。
根據財經外媒《CNBC》、《美聯社》報導，華納兄弟董事會表示，派拉蒙提出的每股31美元收購價，優於與Netflix達成的現有協議，派拉蒙並同意支付華納兄弟應給Netflix的28億美元「分手費」。
Netflix聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）、彼得斯（Greg Peters ）透過聲明表示，這筆潛在的收購本來可望創造股東價值，但若提高收購報價，交易將不再具有財務吸引力，故放棄收購行動。
報導指出，本週稍早，派拉蒙將收購WBD頻道全部業務的報價，從每股30美元提高至31美元，全部以現金支付，本次修改推翻了WBD與Netflix先前達成的、以每股27.75美元出售其工作室和串流媒體業務的協議。
過去幾個月，Netflix、華納和派拉蒙，針對哪家公司的收購方案更好、更能為華納股東創造價值一事展開激辯，現在Netflix拒絕提高報價，使派拉蒙更有機會完成收購。
分析認為，如此一來，將大大重塑好萊塢乃至整個媒體格局，儘管派拉蒙高層堅稱，收購案對消費者和整個產業都有好處，但美國的立法者和娛樂產業協會皆警告，這恐怕會進一步鞏固本已由少數巨頭壟斷的產業權力，批評人士更直言，這可能導致失業、電影製作多樣性降低，並給本已面臨串流媒體訂閱費用上漲的消費者帶來更多麻煩。
原文連結：
Netflix ditches deal for Warner Bros. Discovery after Paramount’s offer is deemed superior
Netflix declines to raise its offer to buy Warner, says deal is ‘no longer financially attractive’
