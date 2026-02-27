美國聯邦最高法院日前裁定，總統川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法》徵收對等關稅屬於違法，裁定無效，後續將面臨漫長的退費索取跟法律程序戰，川普也宣布啟動《1974年貿易法》中的第122條款課徵關稅，嗆聲絕不會停止徵收。有外媒訪問多家亞洲企業，發現它們並沒有因為對等關稅遭推翻而高興，卻因不確定性升高感到無奈。
根據《BBC》報導，總部位於新加坡的健康品牌「薑健」（Haldy）創始人夏瑪（Push Sharma ）直言，公司原本都已經完成商標註冊、前期準備工作，也和分銷商進行了洽談，卻在如何進入美國這個全球最大消費市場方面，迎來更大的困惑，不得不推遲計畫。
夏瑪坦言：「如果你不知道最終成本會是多少，做生意就會變得非常困難，因為你無法為你的產品定價」，公司已著手擴大在馬來西亞的零售業務，並開始探索中東市場，只專注於那些「自身能控制的事」。
新加坡護膚品牌「Handmade Heroes」的創辦人Lynsey Lim也表示，關稅使得企業更注重效率和拓展美國以外的市場，比起稅率本身，不確定性才是真正拖垮商業信心的主因。
更凸顯「中國問題」
報導提到，即使美國發起針對中國的貿易戰，但目前後者仍是亞洲製造業不可或缺的中心，很多企業都無法輕易繞過中國供應鏈，所以也不可避免會被課徵相關關稅。
夏瑪指出，以她的公司為例，就有產品和包裝都在中國生產，很難排除，東南亞出口商彷彿陷入兩難，有望藉機擺脫對中國的依賴，但也可能降低自身的全球競爭力；加上川普將於3月底、4月初訪問中國，為該地區的企業帶來更多不確定性。
換言之，川普關稅政策原本的目標之一，在於降低全球對中國的依賴，但如今這項政策可能產生反效果，反而強化、而非削弱中國在製造業的主導地位。
風險管理諮詢公司「Verisk Maplecroft」的亞洲研究主管Reema Bhattacharya指出，儘管在對等關稅暫停徵收後，許多亞洲出口商將受益於較低的稅率，但不太可能馬上就敲鑼打鼓的慶祝：「雖然眼前的負擔有所減輕，但法律上的轉變，增加了未來出現更有針對性之貿易工具的風險，將不確定性從國家層面轉移到行業的脆弱性。」
原文連結：Why Asian firms are not cheering Trump tariff ruling
我是廣告 請繼續往下閱讀
夏瑪坦言：「如果你不知道最終成本會是多少，做生意就會變得非常困難，因為你無法為你的產品定價」，公司已著手擴大在馬來西亞的零售業務，並開始探索中東市場，只專注於那些「自身能控制的事」。
新加坡護膚品牌「Handmade Heroes」的創辦人Lynsey Lim也表示，關稅使得企業更注重效率和拓展美國以外的市場，比起稅率本身，不確定性才是真正拖垮商業信心的主因。
更凸顯「中國問題」
報導提到，即使美國發起針對中國的貿易戰，但目前後者仍是亞洲製造業不可或缺的中心，很多企業都無法輕易繞過中國供應鏈，所以也不可避免會被課徵相關關稅。
夏瑪指出，以她的公司為例，就有產品和包裝都在中國生產，很難排除，東南亞出口商彷彿陷入兩難，有望藉機擺脫對中國的依賴，但也可能降低自身的全球競爭力；加上川普將於3月底、4月初訪問中國，為該地區的企業帶來更多不確定性。
換言之，川普關稅政策原本的目標之一，在於降低全球對中國的依賴，但如今這項政策可能產生反效果，反而強化、而非削弱中國在製造業的主導地位。
風險管理諮詢公司「Verisk Maplecroft」的亞洲研究主管Reema Bhattacharya指出，儘管在對等關稅暫停徵收後，許多亞洲出口商將受益於較低的稅率，但不太可能馬上就敲鑼打鼓的慶祝：「雖然眼前的負擔有所減輕，但法律上的轉變，增加了未來出現更有針對性之貿易工具的風險，將不確定性從國家層面轉移到行業的脆弱性。」
原文連結：Why Asian firms are not cheering Trump tariff ruling