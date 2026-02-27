我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化某職業工會爆發千萬侵占案！時任理事長柯姓男子涉嫌於2018年至2022年間，長期指使基層黃姓女員工挪用公款，侵占金額高達1118萬餘元，事後雖補回部分款項，仍有543萬餘元下落不明。全案經新任理事長查帳曝光，檢方依背信、業務侵占罪嫌起訴兩人，而法官考量黃女因家庭生計困頓且患有憂鬱症，最終依共同犯業務侵占罪判處6個月徒刑、業務登載不實罪判處3個月徒刑，合併執行7個月，得易科罰金、緩刑2年，至於主謀柯男則由法院持續審理中。檢方調查， 2018年至2022年間，當時擔任理事長的柯男利用職權之便，指示會務員黃女，填寫不實取款憑條與提款單，並採取臨櫃提款或網銀轉帳等方式，陸續將公款挪移至柯男本人、其妻及名下生公司的帳戶，侵占總金額高達1118萬3000元。為了掩飾不法行徑，兩人甚至涉嫌竄改工會帳務系統並偽造轉帳傳票，將這些中飽私囊的款項包裝成帳戶間的「正常資金調度」來規避查核。儘管柯男事後因心虛，曾陸續回存約574萬5000元企圖補洞，但紙終究包不住火。直到新任理事長上任後清查帳目，赫然發現仍有543萬8000元的巨額短少，驚覺事態嚴重立刻向警方報案，才讓這起長達四年的工會掏空案正式曝光。面對警方訊問，柯男竟聲稱是因為工會過去投資債券虧損，他認為「裡面有些錢是自己的」，才會動手領回。檢方認定兩人犯行罪證明確，最終依背信及業務侵占等罪嫌將柯男與黃女一併起訴。法院審理時，黃女辯稱，她僅是公司的基層員工，案發當時家庭生活極其艱困，不僅丈夫長期失業，還得獨力支撐公婆與未成年子女的生活費，在被生計逼到絕境的情況下，才被迫聽從柯男指示行事。黃女更強調，她目前的身體狀況欠佳，除了要照顧孫子，還深受憂鬱症、焦慮及睡眠障礙所苦，並附上綜合所得稅資料、戶籍謄本及診斷證明書來佐證家庭處境，懇請法官體恤她的辛酸與病痛，從輕量刑。全案經法官審理，考量到黃女當時面臨巨大的經濟壓力，且犯後態度良好，加上身體出現焦慮等身心症狀，最終依共同犯業務侵占罪判處6個月徒刑、業務登載不實罪判處3個月徒刑，應執行有期徒刑7個月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，給予改過自新的機會。至於整起案件的主導者柯男，目前仍由法院持續審理中。