▲團體組由東港分局奪冠，第二、三名分別為潮州及里港分局。（圖／記者莊全成翻攝）

▲參賽員警進行情境攻防與快速反應射擊演練，檢驗戰術協調與臨場判斷。（圖／記者莊全成翻攝）

屏東縣警察局昨（26）日舉辦「115年組合警力情境模擬競賽」，集結9組、54名員警同場較勁，透過高壓實境演練與科技裝備運用，全面檢驗臨場判斷與戰術協調能力。其中，由東港分局教官蔡仲威帶訓團隊表現最為亮眼，一舉拿下團體組及雙人組雙料冠軍，成為全場焦點。賽事最大亮點在於教官蔡仲威深厚的維安特勤資歷。蔡員自90年起擔任保一總隊維安特勤隊員，具備國家級特戰歷練，後轉任教官，並曾獲警政署助教復訓第一名肯定。108年起深耕屏東基層訓練工作，將特勤專業轉化為第一線員警可即時運用的實戰技能，在「員警創傷救護」與「快速反應射擊」科目中，強化同仁面對突發危機時的反應速度與心理韌性。競賽結果方面，團體組由東港分局奪冠，第二、三名分別為潮州及里港分局；雙人組同樣由東港分局蔡中琪、程崇育摘下第一名。各組選手在模擬攻防、戰術掩護與射擊精準度上展現高度默契與穩定度，充分體現平日扎實訓練成果。局長甘炎民表示，透過情境模擬競賽強化直覺反應與安全意識，結合縣府支持汰換拋射式電擊器與戰術背心等裝備，打造更完善的執法防護體系，讓員警在守護治安的同時，也能平安回家，持續建構屏東最堅實的安全防線。