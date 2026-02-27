我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《逐玉》3月6日起在愛奇藝國際版首播。（圖／愛奇藝國際版提供）

本文摘要如下：

《逐玉》劇情簡介

《逐玉》演員簡介

《逐玉》收看平台

《逐玉》4大亮點

▲田曦薇在《逐玉》飾演勇敢堅毅的屠戶女「樊長玉」。（圖／愛奇藝國際版提供）

▲張凌赫在《逐玉》飾演高傲體弱的落難侯爺「謝征」。（圖／愛奇藝國際版提供）

大陸演員張凌赫、田曦薇主演的新劇《逐玉》接棒王楚然、丞磊主演的《成何體統》，3月6日起在愛奇藝國際版首播，《逐玉》為古裝劇，劇情主要講述屠戶女樊長玉與落難侯爺謝征的假婚真愛故事，融合甜虐戰火元素備受矚目。《NOWNEWS今日新聞》整理《逐玉》的劇情、演員簡介、收看平台和4大亮點，帶追劇迷一文掌握。《逐玉》改編自網路作家團子來襲的小說，原名為《侯夫人與殺豬刀》，講述屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）在雙親過世後為了保住家產，與落難的武安侯謝征（張凌赫 飾）假裝入贅成親，並在婚後產生情愫，後來卻因戰亂被迫分開，於是樊長玉選擇進入軍中與被徵招入伍的謝征再次相遇，2人攜手合作揭開女方父母死亡背後的祕密。主要角色• 謝征（張凌赫 飾）：高傲體弱的落難侯爺，隱藏鋒芒為復仇而蛰伏，後成長為鐵血守護者，病嬌屬性強烈。• 樊長玉（田曦薇 飾）：勇敢堅毅的屠戶女，父母雙亡後招婿入門，後握長矛上戰場成為女將軍，豪爽果敢。配角陣容• 李懷安（任豪 飾）：男二號，人氣演員加盟，具體角色細節待劇情展開。• 俞淺淺（孔雪兒 飾）：重要女配，參與CP火花互動。• 其他主演：包括鄧凱（飾演齊旻）、李卿、葉祖新（飾演太子）、劉琳、嚴屹寬等，陣容強大。樊長玉從父母雙亡的屠戶女，為保家產勇敢招婿，後握長矛披甲上陣成為英氣女將軍，甚至霸氣對謝征說「我殺豬養你啊！」；謝征則是高傲體弱的落難侯爺，隱藏鋒芒蛰伏復仇，兩人風雪假婚後勢均力敵，從契約到深愛，互動攻防超帶感，展現雙強成長與亂世情義。劇中多場路透吻戲瘋傳，包括鎖喉吻、輕捏下巴吻、窗邊壁咚吻等，謝征眼神失控心碎扣住樊長玉脖頸狠狠吻下，性張力爆棚，已成全網洗板熱議焦點，氣氛直擊心臟讓觀眾嗑糖指數破表。從風雪相遇假夫妻，到亂世陰謀爆破生活，戰場重逢攜手保家衛國，虐甜交織；女主狠甩甜妹形象轉為酷帥女將，男主從隱忍到浴血，愛情更有力量與份量，宿命牽扯十年守護糾纏令人上頭。頂級編劇鄒越（《星漢燦爛》）、《九重紫》導演加持，服化道質感如古風MV，水藍衣裳與深色錦袍上鏡爆表；配角豪華包括任豪（飾演李懷安）、孔雪兒（飾演俞淺淺）、葉祖新等，情感鏈多層次豐富劇情，不只主角戀愛。