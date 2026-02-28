我是廣告 請繼續往下閱讀

誤打誤撞買到99元的全家福袋，一次拿了兩個，本來是要去買69折的禮盒，這個布丁狗造型包原本要599元的耶！

▲網友要去全家買打折禮盒，無意間買到跳水價99元動物方程式福袋，超高CP值引爆熱烈討論。（圖/Threads）

全家福袋跳水價虧錢賣了！2025年新春福袋超離譜1.6折買到賺翻

其實這些網友們挖到的隱藏版99元福袋，是全家在2025年推出的新春福袋啦！

店家為了最後出清，直接下殺99元，已經基本3折以下的價格在賣，相當有誠意。

▲有網友也發現舊款的飛天小女警存錢筒福袋原價599元也是賣99元，已經是1.6折超離譜跳水價出清。（圖/Threads）

像是動物方程式IP收納箱福袋2025年上架時是399元

布丁狗的絨毛福袋，原價當初是599元

▲2025年全家新春「布丁狗絨毛福袋」原價也是599元，如今也是1.6折出清只賣99元，民眾幸運挖寶超開心。（圖/Threads）

全家隱藏版99元福袋APP查不到！撿便宜元宵節前手腳加快

如果想買的民眾可能就要碰運氣，多跑幾間全家門市詢問看看

但按照往年經歷來看，元宵節之後優惠就會開始撤除，禮盒專區也會直接被消失，如果想要撿便宜的民眾，這週末手腳要加快

▲目前各大超商及通路都在出清福袋以及禮盒，民眾元宵節前要買要快，促銷在元宵節後都會開始慢慢撤除。（圖／記者徐銘穗攝）

