備戰2026世界棒球經典賽 （ 2026 World Baseball Classic,WBC），台日自辦交流賽迎來最終戰！今（28）日15:00大巨蛋上演「味全龍 vs 北海道日本火腿鬥士」。龍隊推派本土好手郭郁政掛帥先發，力抗火腿豪華陣容！想見證精彩對決？本篇整理最新經典賽熱身賽轉播與味全龍火腿轉播管道，帶您掌握實體觀賽點與經典賽直播免費看攻略！
郭郁政抗日！火腿豪華打線公開
今日味全龍由本土投手郭郁政先發，迎戰日本火腿鬥士誠意滿滿的8大星光陣容，這場矛與盾的對決絕對是一大看點：
• 重砲出擊： 由2025洋聯全壘打/打點雙冠王雷耶斯（Reyes）為首，搭配新生代重砲野村佑希，以及鬥士隊新賽季4番郡司裕也。
• 高人氣球星： 包含球迷熟知的「台灣之友」選手會長清宮幸太郎、超強臂力万波中正，以及與古林睿煬多次搭檔圈粉無數的捕手田宮裕涼。
• 新生代戰力： 鬥士隊主力游擊手山縣秀，加上以「鳳梨頭」形象吸睛的混血強打水谷瞬。
官方授權！火腿隊線上看與付費須知
想要在手機或電腦上尋找火腿隊線上看管道的球迷，今日網路直播由官方授權頻道、緯來體育YouTube提供。需特別注意，台日交流賽線上看是緯來體育「會員專屬」，需付費訂閱（每月100元）才能觀看。
若您正在尋找經典賽前哨戰「味全龍 vs 北海道日本火腿鬥士」直播免費的合法管道，強烈建議您趁著連假走出家門，到有授權轉播的實體通路與球迷一起吶喊！
揪團應援！7-11轉播門市查詢
連假看球最熱血！如果無法親臨大巨蛋現場，不妨到家附近的便利商店感受濃厚的應援氣氛。建議球迷提早利用「7-11轉播門市查詢」系統或官方APP，確認附近有提供電視轉播的門市，提早卡位買好零食飲料，享受大螢幕看球快感！
備戰正賽！經典賽熱身賽轉播
隨著3月6日經典賽正賽即將開打，若想擁有最高畫質與流暢體驗，推薦參考各大平台的付費訂閱方案。Hami Video運動館支援多視角觀賽；愛爾達電視則提供最專業的球評解說，訂閱方案還能無縫接軌後續的職棒賽季。今天這場味全龍火腿轉播，就是您提早檢驗各家平台的最佳時機！
【串流平台價格方案比較】
|串流平台
|推薦方案
|價格
|Hami Video
|2026棒球加油包（電視運動館 90天方案）
|399元
|Hami Video
|59折:運動迷超前部署（電視運動館 180天方案）
|699元
|愛爾達電視
|愛爾達超值全餐（收視90天方案）
|599元
|愛爾達電視
|愛爾達超值全餐（收視180天方案）
|999元
|愛爾達電視
| WBC三年尊爵大禮包-榮耀應援方案
(3年，贈送WBC門票2張、應援好禮2份)
|8,888元
