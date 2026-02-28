Netflix3月片單一次看！Netflix是台灣人最常使用的網路串流平台，Netflix每月都會上架多部新電影與影集，近日Netflix公布台灣地區3月片單，其中美國電視劇《超感應神探》、西部片《決殺令》等都在228連假最後一天3月1日開播。此外，3月還有多部推薦好片如《轉學來的女生：重啟》、《航海王》真人版第2季、《訂閱男友》、《韓國製造的我》等將上架。《NOWNEWS今日新聞》特別整理Netflix 3月片單，多達18部電影、24部影集一次看完。
Netflix神片228連假開播！影迷嗨翻：終於等到它了
Netflix近日公布台灣地區3月份上架電影、影集，其中多部經典神片在228連假最後一天3月1日（日）就上架，包括美國犯罪調查電視劇《超感應神探》第1季至第7季、美國西部片《決殺令》，還有美國成長喜劇電影《青春小吃部》，同樣也選在3月1日開播。
不僅如此，3月片單中還有韓國天團BTS THE COMEBACK演唱會、紀錄片《BTS：天團回歸》，以及《侏羅紀世界》系列電影，以及《航海王：第二季》泰國校園暗黑神劇《轉學來的女生：重啟》回歸，讓一票影迷與歌迷興奮直喊「BTS等好多年終於回來了」、「侏羅紀世界耶」。
Netflix2026年3月片單推薦！《航海王》真人版第2季、《訂閱男友》等4大神劇開播
📍《轉學來的女生：重啟》回歸！新娜諾再揭露校園暗黑醜聞
泰國暗黑校園神劇《轉學來的女生：重啟》是《轉學來的女生》系列的重啟版，劇情圍繞著一名神秘轉學生娜諾，憑著荒誕的行徑揭露校園醜聞與醜陋的一面。本季等了5年終於回歸，但全新季演員大換血，其中女主角「娜諾」改由泰國人氣女星Becky（瑞貝卡阿姆斯壯）主演。本季將有6集，將繼續探討校園的黑暗面，大膽聚焦校園霸凌及權力黑幕。
📍《韓國製造的我》印度女孩勇闖南韓追夢！異鄉困境追尋立足之地
《韓國製造的我》（Made in Korea）是一部印度電影，劇情聚焦文化碰撞與異鄉奮鬥，講述一名來自小鎮的印度女子從小就對韓國文化充滿嚮往，長大後終於來到夢想之地，卻發現並非想像中美好，一切十分不如意又困難。面對現實衝擊與挑戰，使她一步步成長茁壯，展開一段尋找立足之地、堅韌與自我發現的感人旅程。
📍《航海王》真人版第2季全球上線！喬巴、妮可羅賓故事還原重現
Netflix真人版《航海王：第2季》延續第一季的好評，將於3月10日全球上線，劇情延續第一季高還原度風格，在最新預告中更確認了人氣角色「喬巴」、重要女角「妮可·羅賓」與「薇薇」登場，故事將繼續草帽一行人的冒險旅程，帶領觀眾踏入更危險的「偉大航道」，神祕刺客秘密組織「巴洛克華克」也正式浮上檯面，魯夫等人將面對更強大的敵人與複雜的人際關係，本系列作品也被視為Netflix真人漫畫改編策略的關鍵作品之一。
📍《訂閱男友》Jisoo聯手徐仁國！從虛擬找回勇氣學會愛
韓國Netflix原創影集《訂閱男友》由南韓女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）與人氣男星徐仁國主演，劇情由一款名為「訂閱男友」的虛擬戀愛裝置展開，被日常生活摧殘得疲憊不堪的網路漫畫製作人徐美萊（Jisoo飾演），為了逃離現實，在偶然的機會下透過「虛擬戀愛訂閱服務」體驗心動與夢想中的完美約會，同時在現實也對「加班戰友」朴慶南（徐仁國飾）產生好感。不只道出現代都會女的心路歷程，也探討現代人在受傷後如何重新學會相信與成長。
Netflix 3月片單整理！18部電影開播時間一次看
◼︎ 3月1日
《決殺令》
《青春小吃部》
◼︎ 3月2日
《SAG-AFTRA呈獻：美國演員工會獎》
◼︎ 3月4日
《巴黎男孩3》
《奇幻導航》
◼︎ 3月5日
《尋找身體：THE LAST NIGHT》
◼︎ 3月6日
《侵略機器》
◼︎ 3月12日
《韓國製造的我》
◼︎ 3月18日
《淑女鳥》
◼︎ 3月20日
《浴血黑幫：不朽傳奇》
《嗆辣紅椒成名路：好哥們希勒》
《哆啦A夢：大雄的金銀島》
◼︎ 3月21日
《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》
◼︎ 3月27日
《BTS：天團回歸》
◼︎ 3月31日
《侏羅紀世界》
《侏羅紀世界：殞落國度》
《體壇祕話：拉瑪歐登的生死邊緣》
《魔髮精靈》
Netflix 3月片單整理！24部影集開播時間一次看
◼︎ 3月1日
《WWE Elimination Chamber：2026》
《超感應神探》第1-7季
◼︎ 3月2日
《不毛地帶》
《怪胎兄弟》第1-2季
《蓋比的娃娃屋》第13季
◼︎ 3月3日
《追逐我的美國夢》
◼︎ 3月4日
《藍色療癒室：愛的心靈戰場》
《timelesz：首次巡演計劃》第1季第2輯
◼︎ 3月5日
《高等教慾》
◼︎ 3月6日
《訂閱男友》
《依然閃亮》
◼︎ 3月7日
《BEASTARS FINAL SEASON Part 2》
《轉學來的女生：重啟》
◼︎ 3月9日
《芝麻街》第2輯
◼︎ 3月10日
《航海王》第2季
◼︎ 3月11日
《真愛齡距離》
◼︎ 3月12日
《維琴河》第7季
《盲婚試愛：重聚》
◼︎ 3月19日
《飆馬野郎》
《JOJO的奇妙冒險》
◼︎ 3月24日
《說走就走：李瑞鎮的德州德州》
◼︎ 3月25日
《心碎高中》第3季
◼︎ 3月26日
《命中婚劫》
◼︎ 3月29日
《午餐女王》
資料來源：Netflix、Netflix臉書
