運動幣的優惠方案對訂閱的影響

為鼓勵全民培養運動與觀賞賽事消費習慣，運動部全新轉型推出的「運動幣」政策即將於3月1日正式上路！總計發放60萬份、每份面額500元的運動幣，開放年滿16歲以上的中籤國民至動滋網領取專屬QR Code。此次抵用範圍不僅涵蓋「做運動」與「看比賽」的全額折抵，更首度擴增最高折抵上限200元的「添裝備」類別，民眾只需透過手機出示條碼與簡訊驗證碼，即可在全台各大合作實體通路與線上平台輕鬆消費，期盼藉由實質的政策誘因降低運動門檻，全面帶動國內體育產業的新動能。《NOWNEWS》也製作懶人包協助讀者了解：政府為什麼要推運動幣？運動幣誰能領？怎麼領？怎麼用？推薦使用方案有哪些？怎麼用運動幣為WBC中華隊應援？： 為了鼓勵全民培養運動與觀賞賽事消費習慣，期望透過政策誘因，降低民眾運動消費的門檻。： 藉此政策引導，促進運動產業發展，打造人人可參與的優質運動環境。： 由原先的「青春動滋券」轉型而來，擴大發放對象，並提供更貼近生活、更多元且具彈性的補助。年滿16歲以上之國民（即民國99年1月1日以前出生者）。須具備中華民國戶籍。限量60萬份，採網路登記抽籤制。抽籤已於2月12日完成，民眾可留意簡訊通知，或於2月13日上午10:00起至官網查詢結果。自3月1日起，中籤者可至「動滋網」(500.gov.tw) 登入「我的運動幣」。輸入基本資料與健保卡號後，即可獲取專屬 QR Code。◼️： 115年3月1日起至115年12月31日止，逾期將自動失效。三大類別與金額上限（每份面額500元，不限抵用次數）：「添裝備」可用於購買運動服裝、鞋款、器材及穿戴裝置等，此類別最高抵用上限為 200元。「做運動」、「看比賽」： 可用於運動課程、場館體驗及觀賞賽事，此兩類別可全額抵用至 500元。◼️實體店面： 出示 QR Code（產出後1小時內有效）供店家掃描，並提供簡訊驗證碼以防盜用即可扣抵。線上結帳： 於合作平台輸入「付款碼」、「身分證號末四碼」及「簡訊驗證碼」即可抵用。多家業者針對運動幣推出專屬優惠與抽獎活動：訂閱約享85折優惠，適用於觀賞2026 WBC世界棒球經典賽、世界盃、名古屋亞運等賽事。價格方案包含：季租500元、半年850元、年租1690元，訂閱指定方案再送2個月收視。迪卡儂： 綁定LINE並使用200元運動幣，再送等值200元購物抵用卡的5600點；另普發會員60萬份100元裝備津貼，限時新會員加碼再送200元抵用卡。摩曼頓： 購買鞋衣任2件並使用運動幣，現場現折200元。星裕國際 (UA、ISPO、HOKA)： 使用運動幣並綁定會員，可抽指定跑鞋與紅利點數。大魯閣： 使用500元運動幣送1000元抵用金；6月30日前消費再送兒童動滋券並可抽鳳凰城來回機票。YouBike： 可兌換100至500元騎乘券，兌換500元加贈25元，搭配「減碳存摺App」再加贈25元，最高享50元回饋。線上線下購票與商品皆可折抵，並設有商品專區與「超驚喜」抽獎活動。只要在高雄市內使用運動幣，不限消費金額即可參加抽獎。獎品共80項大獎，包含最大獎來回機票、iPad Air、AirPods、Garmin手錶、Switch Lite等。運動幣的出現讓持有者可以更便捷地訂閱愛爾達電視的服務，觀看包括2026 WBC世界棒球經典賽、2026 FIFA世界盃、2026名古屋亞運等頂尖賽事。這種新的支付方式有助於擴大愛爾達電視的用戶群，特別是那些對體育賽事有濃厚興趣的運動幣持有者。愛爾達電視針對運動幣用戶提供的訂閱方案，如季租、半年和年租方案，並享有約85折的優惠，無疑增加了用戶的吸引力。例如，年租方案提供14個月的收視期，相較於傳統的訂閱方式更具優勢。運動幣的多元使用場景的價值運動幣不僅可用於支付體育賽事轉播，還可用於購買運動裝備、育樂休閒、交通以及應援職籃職棒。這種多元的使用場景有助於提高運動幣的價值，進而吸引更多用戶持有和使用運動幣。當運動幣的用戶基礎擴大時，更多人可能會選擇使用運動幣來訂閱愛爾達電視的體育賽事轉播服務。此外，通過與迪卡儂、大魯閣等商家的合作，運動幣的使用場景更加豐富，進一步提高了其吸引力。