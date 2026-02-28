蘋果春季新品真的要來了！蘋果執行長庫克在社群平台X上發文，證實下週將迎來「重大的一週」，並預告新品發表將3月2日早晨正式展開。這意味著全球果粉準備好迎接一系列的蘋果新機與新筆電登場，目前呼聲最高的有iPhone 17e和平價版 MacBook。
根據外媒《9to5Mac》與最新消息指出，今年蘋果春季新品預計不會舉辦傳統的主題演講，而是循近年慣例，採取「連續數日」透過官網發布新聞稿與產品介紹影片的模式登場。此外，蘋果預計於下週三（3月4日）在紐約、倫敦和上海同步舉辦媒體專屬的「Apple Experience」實體體驗活動，讓獲邀媒體能搶先實測最新產品。
綜合目前的爆料資訊，本次春季新品陣容亮點滿滿，預計將涵蓋手機、平板與電腦三大產品線：
更親民的iPhone 17e
蘋果去年以 iPhone 16e 取代了長青的 iPhone SE 系列，未來預計將改為每年更新的週期。今年的入門款 iPhone 17e 傳聞將搭載全新的 A19 晶片，並加入果粉喜愛的動態島設計與支援 MagSafe 磁吸功能，性價比大幅提升。
最容易入手的 AI 平板
在 iPad 陣營方面，距離上一代發表已滿一年的第11代基礎款 iPad，預期將加入對「Apple Intelligence」的支援，有望成為體驗蘋果 AI 功能門檻最低、最容易入手的裝置。同時，iPad Air 也預計將迎來規格升級，從目前的 M3 晶片躍升至更強大的 M4 晶片。
平價版 MacBook
下週最受矚目的重頭戲，莫過於傳聞已久的平價款 MacBook。為了搶攻教育市場與預算有限的消費者，這款新筆電售價預計將低於1000美元，甚至傳出不到2萬元台幣，比iPhone還要便宜的破盤價，而為了壓低成本，傳聞MacBook 將打破傳統，首次捨棄蘋果自家的 M 系列晶片，改採與iPhone 16 Pro 同等級的A18 Pro手機晶片。外媒提到，雖然新機仍會維持全鋁金屬機身、提供多種繽紛色彩，但在硬體規格上勢必會有些許閹割與犧牲。
