權王連連寫下新紀錄，台積電本週股價一度衝至2025元，26日收在1995元，單週累計上漲80元。台積電接連創高，不少投資人看好後市表現，股東人數持續增加，最新突破200萬人，來到201萬4899人。台積電25日股價首度衝破2000元關卡，最高達到2025元，26日回落至2000元之下，收在1995元，不過，台積電本周仍累計上漲80元，市值增加新台幣2.07兆元，達到51.73兆元，並貢獻大盤642點。隨著股價走高，投資人也沒有要下車的意思，據台灣集保結算所統計，台積電2月26日股東總人數突破200萬人關卡，達到201萬4899人，本週增加3萬2223人。其中，零股股東人數增加3萬948人最多，增至154萬9683人。台積電持股超過1000張的股東人數則降至1531人，減少3人；持股800張至1000張的股東人數也降至222人，減少5人。此外，台積電2025年第三季每股純益新台幣17.44元，每股配發6元現金股利，將於3月17日除息，現金股利總金額達1555.95億元，預計4月9日發放。台積電自2019年起改採每季配息，26次除息皆順利完成填息；其中，20次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。台積電3月17日能否再次上演「秒填息」戲碼，備受市場關注。