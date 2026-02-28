今日是 228 和平紀念日，許多勞工正享受 2026和平紀念日連假，但仍有部分行業需出勤。由於今年 228 恰逢週六，依 228補假規定，多數單位已於昨日（2/27）補休。勞動部提醒，連假期間每一天的出勤性質不同，國定假日薪資計算方式也有異，若在休息日出勤，228加班費甚至比雙倍薪還多！雇主若未依法給薪，將面臨嚴厲的勞基法加班費罰則。
2026和平紀念日連假：補假規定報你知
根據勞基法規定，當國定假日適逢勞工原本的休息日（週六）或例假日（週日）時，應予補假。2026 年的 228 紀念日正好在星期六，因此多數比照政府機關行事曆的單位，已將國定假日挪至 2 月 27 日（週五）補休。這意味著 2/27 為「國定假日」，而 2/28 則維持其原本的「休息日」性質，勞工在安排出勤時應先確認當日假勤性質。
228加班費怎麼算？這天出勤領更多
許多人以為國定假日領「雙倍薪」最划算，但其實 2/28（週六）休息日出勤的加班費更高。國定假日薪資計算是以「日」為單位，出勤 8 小時內加發 1 日薪資；而 2/28 休息日則採「加成計算」，前 2 小時加給 1.34 倍，後 6 小時加給 1.67 倍。以月薪 3.6 萬元計算，國定假日加班可領 1,200 元，休息日加班則能領到 1,905 元，足足多了，705元，對勞工而言「這天領更多」。
雇主違法不給薪？勞基法加班費罰則
勞工在連假期間出勤，權益絕不可縮水。勞動部強調，不論是補假日或休息日，雇主都必須依規核實發放工資。若雇主拒絕支付加班費，或強迫勞工於例假日出勤，皆已觸法。依照現行勞基法加班費罰則，違規事業單位將處以新台幣 2 萬元以上、100 萬元以下罰鍰，並會公告公司名稱及負責人姓名，提醒企業主切勿以身試法。
【228 出勤權益 Q&A】
Q1：打工族（時薪制勞工）在 228 補假日上班，也有雙倍薪嗎？
有的！ 2/27 補假日為國定假日，只要時薪制勞工在當天出勤，雇主應針對出勤時數給予「雙倍時薪」。例如時薪 200 元，出勤 4 小時，除了原本的 800 元，應再加給 800 元，共領 1,600 元。
Q2：我可以選擇「補休」而不領加班費嗎？
可以，但必須由「勞工自主意願」決定。 雇主不能片面要求勞工只能換補休而不給加班費。若雙方同意換補休，其補休標準（如 1:1 換休）也應由雙方約定。
Q3：如果老闆不給加班費，我該怎麼辦？
勞工可檢具出勤紀錄、薪資單等證據，向在地縣市政府勞工局申訴，或撥打「1955」勞動部專線尋求諮詢服務。
資料來源：勞動部
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據勞基法規定，當國定假日適逢勞工原本的休息日（週六）或例假日（週日）時，應予補假。2026 年的 228 紀念日正好在星期六，因此多數比照政府機關行事曆的單位，已將國定假日挪至 2 月 27 日（週五）補休。這意味著 2/27 為「國定假日」，而 2/28 則維持其原本的「休息日」性質，勞工在安排出勤時應先確認當日假勤性質。
許多人以為國定假日領「雙倍薪」最划算，但其實 2/28（週六）休息日出勤的加班費更高。國定假日薪資計算是以「日」為單位，出勤 8 小時內加發 1 日薪資；而 2/28 休息日則採「加成計算」，前 2 小時加給 1.34 倍，後 6 小時加給 1.67 倍。以月薪 3.6 萬元計算，國定假日加班可領 1,200 元，休息日加班則能領到 1,905 元，足足多了，705元，對勞工而言「這天領更多」。
雇主違法不給薪？勞基法加班費罰則
勞工在連假期間出勤，權益絕不可縮水。勞動部強調，不論是補假日或休息日，雇主都必須依規核實發放工資。若雇主拒絕支付加班費，或強迫勞工於例假日出勤，皆已觸法。依照現行勞基法加班費罰則，違規事業單位將處以新台幣 2 萬元以上、100 萬元以下罰鍰，並會公告公司名稱及負責人姓名，提醒企業主切勿以身試法。
Q1：打工族（時薪制勞工）在 228 補假日上班，也有雙倍薪嗎？
有的！ 2/27 補假日為國定假日，只要時薪制勞工在當天出勤，雇主應針對出勤時數給予「雙倍時薪」。例如時薪 200 元，出勤 4 小時，除了原本的 800 元，應再加給 800 元，共領 1,600 元。
Q2：我可以選擇「補休」而不領加班費嗎？
可以，但必須由「勞工自主意願」決定。 雇主不能片面要求勞工只能換補休而不給加班費。若雙方同意換補休，其補休標準（如 1:1 換休）也應由雙方約定。
Q3：如果老闆不給加班費，我該怎麼辦？
勞工可檢具出勤紀錄、薪資單等證據，向在地縣市政府勞工局申訴，或撥打「1955」勞動部專線尋求諮詢服務。
資料來源：勞動部