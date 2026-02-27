我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「特攝微縮城市」首度亮相，精緻還原高雄城市地標，吸引大批民眾排隊合影。（圖／高市府青年局提供）

▲ 「大港青年防衛隊」現場民眾可掃描「AR沉浸式怪獸對決」QR code，即可與怪獸展開虛實對決，並即時錄製專屬「打怪英雄時刻」！（圖／高市府青年局提供）

「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」壓軸重頭戲「大港青年防衛隊」今（27）日於駁二藝術特區淺三碼頭熱力登場。高市府青年局長林楷軒也來到現場與民眾同歡，更與現場精緻裝扮的 Cosplayer 在煙霧繚繞的特攝場景中合影，並與民眾一同擺出英勇迎戰姿勢，象徵青年世代勇於挑戰、守護城市未來的精神。「大港青年防衛隊」活動自下午2時開場即湧入大批親子人潮，港灣碼頭在海風與音樂聲交織下化身沉浸式冒險舞台。「超級青年特訓基地」前排起體驗人龍，「特攝微縮城市」吸引民眾駐足拍照，「AR沉浸式怪獸對決」則成為年輕族群競相挑戰的熱門項目。超人氣抽獎活動「OH!霸賞」首日3,000份限量好禮亦吸引民眾爭相兌換，現場氣氛高昂。林楷軒表示，是青年局推動青創品牌與城市觀光整合的重要行動。這次活動結合日本昭和怪獸美學的「特攝微縮城市」、融入創業精神的「超級青年特訓基地」，以及「AR沉浸式怪獸對決」互動體驗，將觀光人流精準導入青年局輔導的青創品牌市集，藉此強化品牌曝光與實質消費支持，打造專屬港都的青創舞台。首度亮相的「特攝微縮城市」佈展時已在社群造成討論，開展即成為全場焦點。現場精細復刻龍虎塔、衛武營、高雄流行音樂中心及85大樓等指標建築，最高達130公分的微縮景觀在燈光投射下更顯震撼。「AR沉浸式怪獸對決」則將港灣景點轉化為科技實境冒險路線，自駁二淺三碼頭出發，串聯棧貳庫、哈瑪星台灣鐵道館、高雄流行音樂中心音浪塔及旅運中心等五大熱門地標。現場隨處可見民眾手持手機專注掃描，當沉睡怪獸躍現於螢幕畫面時，驚呼聲此起彼落。參與者透過不同攻擊模式展開對決，並即時錄製專屬「打怪英雄時刻」分享社群，讓真實港景與數位特效交織成獨特的魔幻體驗。此外，「超級青年特訓基地」同樣人氣爆棚。「電流急急棒」考驗參與者的屏氣凝神，「英雄能量拳擊機」的擊打聲伴隨圍觀民眾的加油聲，而「城市積木任務」則吸引眾多親子合力完成挑戰。透過寓教於樂的遊戲設計，成功將創業精神轉化為民眾可具體感受的互動體驗。備受矚目的「OH!霸賞」抽獎活動於今天展開，抽獎台前聚集大批期待民眾。首日陸續抽出智慧家電及超人力霸王周邊等多項好禮，獲獎民眾興奮表示，市集消費還能參與如此超值的抽獎，讓連假更添驚喜。青年局指出，活動僅剩明日（28日）最後一天，凡於指定青創店家或冬日遊樂園周邊市集單筆消費滿200元，加入青年局官方LINE（@youth.kcg）完成登錄，即可取得現場與線上雙重抽獎資格。青年局補充，這次活動總獎值近40萬元，包含今、明兩日現場共抽出6組「高雄－日本」來回機票。活動結束後，將於3月2日辦理「線上加碼抽」，再抽出6組來回機票。