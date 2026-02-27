日本現行皇室典範不容許出現女性天皇，但隨德仁天皇獨生女愛子內親王成年，日本社會出現不少對愛子成為女天皇的期待。日本首相高市早苗今（27日）表態，皇位繼承應維持由「男系男性子嗣」繼承的制度。
日媒《時事通信社》報導，高市早苗今在眾議院預算委員會針對2026年度預算案進行質詢時表示，2021年專家會議的報告書認為，皇位應由男系男性子嗣繼承，皇位從未由女系繼承過，「政府和我自己都尊重這份報告。」她也提到，否定過去的女性天皇，將構成不敬行為。
官房長官木原稔補充說明，高市早苗引述的報告，主軸在於確保皇族人數而非繼承資格，報告書提出兩大急迫方案，包括女性皇族婚後保留皇籍，以及透過養子制度讓舊宮家的男系男子回歸皇室，高市發言是指「恢復皇籍的養子」應限於男系男子。
日本皇室典範規定，「屬天皇血統（皇統）的父系男子」將繼承皇位，由於德仁並無兒子，女兒愛子在現行規定下無法繼承皇位。目前日本皇室僅有3人具有繼承資格，依序為文仁親王（德仁弟弟）、悠仁親王（文仁兒子）、正仁親王（德仁叔叔）。日本歷史上曾出現10代、共8位女天皇，但皆為男系女性子嗣，即父系為天皇的女性。
我是廣告 請繼續往下閱讀
官房長官木原稔補充說明，高市早苗引述的報告，主軸在於確保皇族人數而非繼承資格，報告書提出兩大急迫方案，包括女性皇族婚後保留皇籍，以及透過養子制度讓舊宮家的男系男子回歸皇室，高市發言是指「恢復皇籍的養子」應限於男系男子。
日本皇室典範規定，「屬天皇血統（皇統）的父系男子」將繼承皇位，由於德仁並無兒子，女兒愛子在現行規定下無法繼承皇位。目前日本皇室僅有3人具有繼承資格，依序為文仁親王（德仁弟弟）、悠仁親王（文仁兒子）、正仁親王（德仁叔叔）。日本歷史上曾出現10代、共8位女天皇，但皆為男系女性子嗣，即父系為天皇的女性。