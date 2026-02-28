今（28）日迎來 228 和平紀念日，也是連假出遊車潮爆發的最高峰！高速公路局預估，今日國道將湧現大量南向旅遊車流。為避免出遊好心情全毀在228連假塞車車陣中，用路人上路前務必確認今日高乘載時段與各路段的匝道封閉資訊。建議民眾善用「好走時段」與長途替代道路，並隨時透過 App 掌握國道即時路況，才能避開塞車路段，順暢抵達目的地。
🟡高速公路即時路況（➡️點此看影像）
🟡 出遊必看！今日「228高乘載」管制時間與路段
特別提醒，今日西部國道全線「不實施」高乘載管制，今日高乘載僅針對國道 5 號北向實施，若預計今日下午從宜蘭北返的用路人請特別留意：
• 實施日期： 2 月 28 日（週六）至 3 月 1 日（週日）。
• 實施時間： 每日 13:00 至 18:00。
• 管制路段： 國道 5 號北向「蘇澳、羅東、宜蘭及頭城」交流道之入口匝道。
• 管制人數： 小型車須乘載 3 人（含）以上方可進入。
🟡 別撲空！今日國道「匝道封閉」路段清單
為維持主線順暢，今日部分熱門交流道入口將實施封閉，請提前規劃改道：
◾ 今（2/28）日封閉路段與時段：
• 05:00-12:00（南向）： 封閉國 1 埔鹽系統、國 5 石碇、坪林南向入口。
• 12:00-21:00（北向）： 封閉國 1 虎尾、埔鹽系統及國 3 西濱北向入口。
• 全天（0-24時）： 封閉國 1 西螺北向入口往服務區匝道。
• 12:00-21:00： 封閉國 3 南投服務區聯外便道。
🟡 避開塞車路段！國道好走時段與替代道路地圖
今日南向車潮猛烈，若不想塞在路上，高公局建議西部國道南向用路人於 12 時後出發；國道 5 號南向用路人則建議於 17 時後出發。
若在路途中遇到主線嚴重壅塞，建議果斷切換至以下長途替代道路：
• 國 5 頭城至坪林（北向）： 建議改走 台 9 線。
• 國 1、國 3 新竹至台南（雙向）： 建議改走 台 61 線。
• 國 6 舊正至台中地區（雙向）： 建議改走 台 63 線。
• 國 3 霧峰往返台中/中港系統： 建議改走 台 74 線及國 4。
🟡 想省荷包看這裡！今日國道收費優惠
• 暫停收費： 今日 00:00 至 05:00 全線免收費（連假期間皆適用）。
• 單一費率： 國道全線採單一費率收費（取消每日 20 公里免費里程）。
• 路段差別費率： 國 3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率後再打 8 折。
🟡國道即時路況帶著走！兩大避塞神器 APP 下載專區
民眾可利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段、新春參拜熱點等路況，並依當下道路交通情況規劃最佳行車路線。
📍《高速公路1968》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
📍《幸福公路》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
資料來源：交通部高速公路局
我是廣告 請繼續往下閱讀
特別提醒，今日西部國道全線「不實施」高乘載管制，今日高乘載僅針對國道 5 號北向實施，若預計今日下午從宜蘭北返的用路人請特別留意：
• 實施日期： 2 月 28 日（週六）至 3 月 1 日（週日）。
• 實施時間： 每日 13:00 至 18:00。
• 管制路段： 國道 5 號北向「蘇澳、羅東、宜蘭及頭城」交流道之入口匝道。
• 管制人數： 小型車須乘載 3 人（含）以上方可進入。
🟡 別撲空！今日國道「匝道封閉」路段清單
為維持主線順暢，今日部分熱門交流道入口將實施封閉，請提前規劃改道：
◾ 今（2/28）日封閉路段與時段：
• 05:00-12:00（南向）： 封閉國 1 埔鹽系統、國 5 石碇、坪林南向入口。
• 12:00-21:00（北向）： 封閉國 1 虎尾、埔鹽系統及國 3 西濱北向入口。
• 全天（0-24時）： 封閉國 1 西螺北向入口往服務區匝道。
• 12:00-21:00： 封閉國 3 南投服務區聯外便道。
今日南向車潮猛烈，若不想塞在路上，高公局建議西部國道南向用路人於 12 時後出發；國道 5 號南向用路人則建議於 17 時後出發。
若在路途中遇到主線嚴重壅塞，建議果斷切換至以下長途替代道路：
• 國 5 頭城至坪林（北向）： 建議改走 台 9 線。
• 國 1、國 3 新竹至台南（雙向）： 建議改走 台 61 線。
• 國 6 舊正至台中地區（雙向）： 建議改走 台 63 線。
• 國 3 霧峰往返台中/中港系統： 建議改走 台 74 線及國 4。
• 暫停收費： 今日 00:00 至 05:00 全線免收費（連假期間皆適用）。
• 單一費率： 國道全線採單一費率收費（取消每日 20 公里免費里程）。
• 路段差別費率： 國 3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率後再打 8 折。
民眾可利用《高速公路1968》、《幸福公路》2大交通APP，能查詢主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段、新春參拜熱點等路況，並依當下道路交通情況規劃最佳行車路線。
📍《高速公路1968》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
📍《幸福公路》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
資料來源：交通部高速公路局