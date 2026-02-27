金曲歌后蔡依林（Jolin） 忙完「PLEASURE」台北大巨蛋演唱會後，休長假過農曆年，在3月7日大陸巡演起跑前，她和家人出國度假，姊姊蔡旻紋公開的照片中，蔡依林只穿坦克背心，傲人上圍無所遁形，透膚衣料還讓內在美若隱若現，相當性感。
蔡依林偕姊出國度假 透膚小可愛洩好體態
蔡依林姊姊蔡旻紋今（27）日在社群平台上傳一系列旅遊照，地點疑似在印尼峇里島知名的5星級酒店，只見其中兩張，姊妹倆慵懶地坐在豪華遊艇上，蔡依林戴鴨舌帽、太陽眼鏡，上半身僅穿一件白色小背心，鎖骨線條、豐滿胸型及水蛇腰一覽無遺，由於衣料透膚，隱約還可見到內搭的衣物，好身材令人傾羨。
保養祕方簡單不過度 特別注重眼部保養
現年45歲的蔡依林，肌膚依舊光滑緊緻，宛如少女般凍齡美貌引發粉絲熱議，她曾經在YouTube Vlog中分享保養哲學，強調「簡單不過度」為原則，專注清潔、保濕與防曬三大步驟，避免過多產品導致肌膚負擔。蔡依林特別注重眼部保養，利用刮痧板按摩虎口、頭皮與耳後穴道，促進循環、緊緻輪廓，同時搭配熱敷卸妝，舒緩眼周疲勞，展現自律美肌之道。
9點半就寢、喝溫水 成Jolin養生鐵律
蔡依林坦言，早睡是她最大逆齡武器，常固定晚上9點半入眠，讓肌膚自我修復，醒來驚嘆「我超漂亮」；她每日喝下2800cc溫水，補充運動流失水分，加速代謝並維持水嫩彈性。飲食上轉向高蛋白均衡不節食，搭配瑜伽與有氧運動，避免油炸與控糖，成功遠離地心引力老化，成為眾多女性仿效對象。
資料來源：Jo Tsai 蔡旻紋IG
