我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電財報又透露出重大消息？輝達執行長黃仁勳先前爆料「輝達已經是台積電最大客戶」，但沒有獲得台積電證實。近期台積電去年財報出爐，揭露2024年貢獻最多業績比重的「乙客戶」，在去年已經被「甲客戶」以些微差距超車。雖然台積電沒有揭露公司名稱，但產業界推估，最大業績的甲客戶，應該就是輝達。根據台積電財報資料，2025年合併營收達3兆8090億元，年增31.6%，再度改寫歷史新高紀錄。其中占全年營收10%以上的客戶共有兩家，以代號「甲客戶」列示者全年貢獻金額達7269.74億元，占營收比重19%，較2024年的12%大幅攀升7個百分點，年增幅度更高達1.06倍；「乙客戶」則貢獻6451.78億元，占比17%，相較前一年的22%下滑5個百分點，年增率僅約3.33%。儘管台積電財報並未直接揭露客戶名稱，但輝達執行長黃仁勳先前受訪時已表明輝達是台積電最大客戶，這也讓產業界認為，間接證實甲客戶即為輝達，乙客戶則為蘋果。黃仁勳是於今年初接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton的播客節目訪問時爆料，輝達已是台積電最大客戶。台積電向來不評論單一客戶訊息，但綜上所述，如果外界推測為真，代表光是輝達這一家客戶的各產品線訂單，就貢獻台積電去年近二成業績。業界分析指出，生成式AI與大型語言模型的運算需求持續激增，帶動輝達AI GPU及相關加速平台全面放量，從資料中心訓練到推論應用都高度仰賴台積電先進製程，這正是客戶排名翻轉的關鍵因素。