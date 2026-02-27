我是廣告 請繼續往下閱讀

財政部26日預告修正《房屋稅條例》，如把停車場和避難空間等逕自改建成住家，授權地方政府可訂定更嚴格的差別稅率，最高恐被課徵4.8%的房屋稅；修法預告60天，預計今年7月1日起施行，明年（2027年）5月繳納房屋稅時適用。房屋稅屬於地方稅，此前台北市政府曾反映希望可對這類違規情形課徵較高稅率，因此財政部此次預告修正房屋稅條例第5條與第15條第1項第9款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法。官員指出，現行囤房稅稅率依囤房數自2％至4.8％不等，至於停車場和避難空間，原本屬於不列入囤房計算的12項房屋範圍內，考量民眾若未經核准，即把停車場和避難空間改建住家，有損公眾安全，因此修改相關辦法。財政部說明，一民眾在全國共持有5戶非自住房屋，A屋登記使用停車場，但未經核准變更改為住家使用，A屋所在縣市就能依最高法定稅率4.8%對其開徵房屋稅；另外B、C、D、E這4間房屋，則會適用5戶的差別稅率，目前多數六都稅率為4.2%。