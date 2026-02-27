我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部反擊：妄圖以政治手段對我國行政官員

驚傳內政部長劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地擔任高管，且向劉世芳輸送政治獻金，引發熱議。國台辦表示，正在依法依規查處相關問題；對此，前立委郭正亮認為，中國大陸很刻意在針對新潮流、針對劉世芳，才對針對她的政治獻金做調查。據港媒《大公報》報導指出，內政部長劉世芳的外甥顏文群在大陸各個公司任職，目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地三家公司，並提供劉世芳政治獻金。該報導續指，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次來過大陸。針對此事，內政部政務次長兼發言人馬士元回應，中共今日假藉香港大公文匯報散佈惡劣訊息，攻擊我內政部劉世芳部長，妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應。此種以威嚇方式干預民主治理的行徑，予以最嚴正譴責。對此，郭正亮今（27）日在政論節目《新聞大白話》中表示，若透過大公文匯報去挖底，顯然是刻意的，而且被挖出的對象不是直系親屬，而是劉世芳妹妹的小孩顏文群。郭正亮指出，這次《大公報》還查出顏文群捐給3個新潮流的成員，上次《大公報》也協助大陸政府調查李嘉誠巴拿馬運河營運公司，所以由媒體來查是一個新模式。郭正亮認為，中國大陸似乎很刻意針對新潮流，劉世芳最近反中的形象特別鮮明，就針對她的政治獻金做調查，如今內政部講這種話，「就跟放X一樣，然後呢？馬士元怎麼辦？是勸台商不要捐給新潮流嗎？」郭正亮直言，不管要怎麼處理這個問題，顏文群所待的公司在大陸很快就會遭到壓力，這就是政治。