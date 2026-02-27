我是廣告 請繼續往下閱讀

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）日前公布財報，但26日收盤股價重挫5%。知名對沖基金經理、《大賣空》原型人物貝瑞（Michael Burry）示警，輝達財報中，購買義務在12個月內從約160億美元激增至950億美元，若AI熱潮降溫，恐對其財務造成「災難性」衝擊。《商業內幕》（Business Insider）報導，貝瑞26日在Substack發表題為「輝達風險升高」的文章中，指出輝達年報中有一項令人憂心的數據，「過去12個月內，輝達採購承諾金額從約160億美元暴增至950億美元。」貝瑞指出，這是由於關鍵供應商台積電（TSMC）要求簽訂更長期的合約與預付款，換取擴建生產輝達最新晶片所需產能的交換條件。「明確地說，輝達被迫在需求明確之前，就下達不可撤銷的採購訂單」，並補充說該公司將庫存轉化為銷售的時間正在變長。「這種新現實，反映出輝達刻意將供應鏈產能鎖定到前所未有的程度。」貝瑞指出，截至1月25日止，輝達年度總供應義務高達1170億美元，幾乎與其全年度的營運現金流持平，「這不是正常的業務運作，這是風險」。他將輝達與網路泡沫時期的思科（Cisco）進行比較，當年思科擴大與供應商的採購承諾，以確保有足夠產能支持其預期的50%年增長率，「當企業的IT支出和數據網路支出幾乎在一夜之間崩潰時，思科被迫沖銷約40%的供應鏈承諾與庫存，股價嚴重崩盤」。貝瑞分析，輝達目前的高利潤率，部分來自於產品供不應求所帶來的定價能力；一旦需求轉弱，利潤率可能迅速收縮。「原本可以在產業景氣起伏中平穩運行的企業，如今因為龐大的供應承諾相對於其獲利與現金流過於沉重，一旦遇到低谷，可能成為企業層級的風險」、「當衰退來臨時，對輝達的獲利與資產負債表衝擊將更為嚴重，甚至可能是災難性的。」貝瑞曾成功預測2000年代中期美國房市泡沫崩潰並從中獲利，他過去也多次表示，AI熱潮是一場泡沫並押注做空輝達，認為其特別容易在泡沫破裂時受創。輝達執行長黃仁勳在11月曾被記者直接問及對於貝瑞「AI是即將破裂的泡沫」警告的看法。他回答，「我們離那還非常、非常遙遠」，且目前僅處於多年基礎設施建設的開端。